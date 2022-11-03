Càng về cuối năm, 3 con giáp này sẽ liên tục nhận tin vui trong công việc, tiền tài dần dư dả, ngày tháng trôi qua càng thịnh vượng

Vỏn vẹn 2 tháng nữa là hết năm 2022, 3 con giáp sau sẽ bước vào thời kì thịnh vượng, tiền của dư dôi, làm gì cũng thuận lợi, may mắn.
- Tử vi dự đoán trong vòng 5 ngày tới: Có 3 con giáp đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền về đầy túi, bứt phá thành công "một bước lên tiên"
- Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài gọi tên trong 3 ngày liên tiếp (4, 5, 6/11) vô cùng may mắn, với mọi sự đều hanh thông hưởng trọn mọi tài lộc
Tuổi Tý
Người tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tình hình này sẽ được thay đổi vào tháng 9.
Vỏn vẹn trong 2 tháng nữa là hết năm 2022, những người tuổi Tý sẽ có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Tý từ bây giờ trở đi sẽ vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Giờ tốt trong ngày: 7h - 15h
Con số may mắn: 12, 54
Tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ sinh ra đã hưởng nhiều phúc khí trời ban, đón nhận vận khí tốt của trời đất. Ngoài ra, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân nên tuổi Ngọ có thể đạt được thành công hơn người.
Vỏn vẹn 2 tháng nữa là hết năm 2022, mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.
Giờ tốt trong ngày: 13h - 19h
Con số may mắn: 22, 98
Tuổi Tuất
Vỏn vẹn 2 tháng nữa là hết năm 2022, có Thiên Tài ghé thăm, người tuổi Tuất có thể đón vận may tiền bạc đến không ngờ. Nhất là với những người có nghề tay trái, bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập không hề nhỏ trong khoảng thời gian này.
Những người làm ăn kinh doanh cũng dần nhạy bén hơn với thời cuộc, bạn bắt kịp xu hướng nên vẫn có thể thuận lợi thu tiền về tay trong thời kỳ dịch bệnh đầy khó khăn này. Chỉ cần bạn luôn vận động và thay đổi không ngừng, chắc chắn không trở ngại mà bạn không thể vượt qua.
Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h
Con số may mắn: 01, 64
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm