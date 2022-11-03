Đúng 00h00p đêm nay, tử vi dự đoán: Những con giáp này sẽ đi qua hết khổ cực, thành công đến khi gặt hái nhiều niềm vui tài lộc

Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Đúng 00h00p đêm nay, tử vi dự đoán người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Vào cuối năm 2022, người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng.

Con số may mắn: 5, 91

Tuổi Thân

Đúng 00h00p đêm nay, tử vi dự đoán tuổi Thân được quý nhân soi đường chỉ lối nên giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống, bản mệnh có cơ hội phát huy khả năng của bản thân trong công việc, đón nhận nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp và cấp trên, được đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ. Đường công danh sự nghiệp hanh thông, thuận lợi. Con giáp này chỉ cần tiến hành mọi việc theo kế hoạch đã xây dựng từ trước đó thì sẽ gặt hái được kết quả như mong muốn mà không tốn nhiều công sức.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh kết hợp với đào hoa rực rỡ mở ra nhiều cơ hội tìm thấy ý trung nhân cho người độc thân. Sự hoà đồng, tinh tế và khéo léo giúp bản mệnh có thêm điểm số trong mắt những người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 14h

Con số may mắn: 22, 49

Tuổi Dậu

Đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, đúng 00h00p đêm nay trở đi, tử vi dự đoán cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Giờ tốt trong ngày: 6h - 10h

Con số may mắn: 11, 34

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm