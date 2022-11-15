Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 01:50

May mắn kéo đến hiên nhà, 3 con giáp cất cánh bay cao, tiền vào như nước, có vận trình vô cùng khởi sắc, tài chính cực vượng, công danh phát đạt bất ngờ.

Tuổi Mùi

Trong thời điềm này may mắn đến giúp, đường công danh rộng mở, có thêm nhiều mối làm ăn giúp tiền chật ví Mùi. Họ không chỉ mở ra con đường xán lạn cho tương lai của mình mà còn tạo một bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Mùi dễ dàng đổi đời ngoạn mục, nghèo mấy cũng thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Tình duyên của Mùi cũng viên mãn ấm êm, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi có tài lộc vượng phát. Người làm ăn kinh doanh được dự đoán sẽ thu nhiều lợi nhuận. Trong khi đó, người đi xa cũng nhận được tin vui, thu về nhiều thành quả. Người làm công ăn lương nhận được thêm dự án, công việc, phát triển nghề tay trái. Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này cũng bắt đầu sinh lời, mang đến cho họ thu nhập dồi dào.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có tính cách kiên định, mạnh mẽ và cực kỳ tham vọng. Tuổi Thìn luôn khao khát theo đuổi quyền lực và sự giàu có, vì vậy họ không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội thành công. Vào giai đoạn tiền vận, những người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công đáng nể, có những người có cơ ngơi vững chắc, thăng hoa rực rỡ khi tuổi đời còn trẻ. 

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian qua, cũng như bao người khác, tuổi Thìn cũng gặp không ít khó khăn nhưng sắp tới mọi thứ sẽ vượt qua êm đẹp. Trong thời điềm này may mắn kéo đến, người tuổi Thìn sẽ có quý nhân phù trợ, cuộc sống viên mãn đang ở phía trước chờ đời, chỉ cần mạnh mẽ và vững tâm hơn thì khổ mấy cũng sẽ được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Tuất

Trong thời điềm này may mắn đến cùng với Chính Tài trợ lực, tuổi Tuất đi làm tự tin hơn hẳn. Bạn biết được rằng công sức mình bỏ ra sẽ được đền đáp nên sẽ cống hiến hết mình cho công việc. Nếu đang có ý định đi học ngoại ngữ, học thêm kỹ năng hoặc bằng cấp mới thì nên làm nhanh.

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cát tinh mang lại cho con giáp này sự kiên trì, bền bỉ và mạnh mẽ hiếm có. Dù không quá hanh thông nhưng tuổi Tuất biết cách chống đỡ và động viên đồng nghiệp cùng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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