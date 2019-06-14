Qua rằm tháng 5, top con giáp này ĐỔI ĐỜI sau một đêm, sự nghiệp tài vận thăng hoa bất ngờ

Nhờ có thần tài chiếu cố, thần may mắn nâng đỡ 3 con giáp này sẽ công thành danh toại, trở thành đại gia chỉ sau một đêm, càng về cuối năm càng gom đầy tài lộc vào nhà.

Tử vi học chỉ rõ, Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của con giáp này, đặc biệt là nửa cuối năm. Thế nên, sau rằm tháng 5 Ngọ sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Con giáp này sung sướng đến mức ngồi chơi tiền cũng ùa vào nhà, rung đùi hái lộc.

Là con giáp lạc quan, yêu đời và ham thích khám phá nên Ngọ có khả năng sáng tạo hơn người. Ham chơi, bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung vào công việc thì Ngọ sẽ cống hiến hết mình, nỗ lực không ngừng. Vậy nên, chẳng cần chiêu trò Ngọ vẫn thành công vang dội, kiếm được bộn tiền.

ửa cuối năm 2019, Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, có cơ may lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, thông minh và tinh tế nên Hợi được mọi người yêu mến, gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán Hợi chắc chắn sẽ trở thành đại gia, ăn sung mặc sướng 3 đời cũng chẳng hết của cải.

Nửa cuối năm 2019, Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, có cơ may lội ngược dòng ngoạn mục. Mọi khó khăn, xui xẻo đều tránh xa để nhường chỗ cho tiền tỷ ập xuống đầu, khiến Hợi phải mua thêm cả chục két sắt để chứa mới xuể.

Tuất sẽ muốn gì được nấy, tình tiền viên mãn, đời sống thăng hoa bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất nổi tiếng là con giáp thật thà, có trách nhiệm trong công việc. Dù phạm phải sai lầm tày trời Tuất cũng dũng cảm nhận lỗi, không bao giờ đổ thừa hay thoái thác cho ai. Uy tín, đàng hoàng nên từ đồng nghiệp, cấp trên cho đến đối tác đều đánh giá cao nhân cách, năng lực của Tuất.

Nhờ lối sống tử tế, chân thành của mình Tuất còn được quý nhân hết lòng thương yêu, thần tài đưa đường chỉ lối. Đặc biệt, sau rằm tháng 5 Tuất sẽ muốn gì được nấy, tình tiền viên mãn, đời sống thăng hoa bất ngờ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.