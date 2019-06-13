Vạch mặt 3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng thật ra là đại gia ngầm, tiền chất như núi

Tâm linh - Tử vi 13/06/2019 15:05

Dù hay than nghèo kể khổ, sống giản dị, ăn mặc xuề xòa nhưng 3 con giáp này lại giàu sang ngút trời, ngập trong biển tiền.

Đây chính là 3 đại gia ngầm khét tiếng khiến ai cũng ganh tỵ với khối lượng tài sản khổng lồ mà họ đang nắm giữ.

Vạch mặt 3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng thật ra là đại gia ngầm, tiền chất như núi - Ảnh 1
Vì không chú trọng cách ăn mặc, chẳng khoa trương về bản thân nên hiếm ai biết được Dần chính là đại gia ngầm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Dần cá tính, mạnh mẽ và vô cùng trách nhiệm trong công việc. Họ có thể vùi đầu ở chốn công sở từ sáng sớm đến tốt mịt cũng không biết mệt mỏi là gì. Có chí tiến thủ, nhạy bén trong những cơ hội trời cho nên Dần kiếm tiền dễ như trở bàn tay, quơ tay là hái lộc.

Vì không chú trọng cách ăn mặc, chẳng khoa trương về bản thân nên hiếm ai biết được Dần chính là đại gia ngầm. Càng về hậu vận con giáp này càng giàu sang ngút trời, chỉ việc an nhàn hưởng vinh hoa phú quý.

Vạch mặt 3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng thật ra là đại gia ngầm, tiền chất như núi - Ảnh 2
Túi Dậu lúc nào cũng chật tiền, cứ phải thức trắng đêm để đếm tiền vẫn không xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là đàn ông hay phụ nữ đều thích than vãn và có cái nhìn khá tiêu cực về cuộc sống. Chỉ cần một chuyện không vui đã đủ để Dậu buồn bã cả tuần, thất bại nhỏ họ đã không ngừng ca thán khiến những người xung quanh cũng mệt mỏi lây.

Dù bi quan, hay càm ràm là thế nhưng Dậu lại có sự khiêm tốn, khéo léo trong công việc. Họ khiến cấp trên phải công nhận năng lực của mình, đồng nghiệp phải nể trọng nên thăng chức tăng lương nhanh như vũ bão. Nhờ thế, túi Dậu lúc nào cũng chật tiền, cứ phải thức trắng đêm để đếm tiền vẫn không xuể.

Vạch mặt 3 con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng thật ra là đại gia ngầm, tiền chất như núi - Ảnh 3
Càng về hậu vận con giáp này càng vượng phát, sớm gia nhập hội siêu giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nếu người khác chỉ cần đủ ăn đủ mặc đã cảm thấy hài lòng thì Mùi không như thế. Họ dốc công làm việc, phấn đấu không ngừng để thoát nghèo, để vươn lên cuộc sống của giới thượng lưu. Cật lực cống hiến cho sự nghiệp, khôn khéo và nhanh nhẹn trong kinh doanh nên Mùi chắc chắn sẽ gom về món lãi cực lớn sau mỗi phi vụ làm ăn.

Chẳng cần cậy nhờ mẹ cha, Mùi  vẫn có thể tự làm đại gia, nghèo mấy cũng có bạc tỷ trong tay. Trước năm 35 tuổi, nhà lầu xe sang là thứ Mùi dư sức sở hữu. Càng về hậu vận con giáp này càng vượng phát, sớm gia nhập hội siêu giàu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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