3 con giáp có TÀI VẬN TĂNG VỤT, cuối năm không làm đại gia cũng bạc tiền dư dả

Tiền chất chật nhà, sung sướng an nhàn, nằm trên đống vàng chính là phúc phần 3 con giáp này có được trong nửa cuối năm 2019.

Nửa cuối năm 2019, nhờ có may mắn trời cho Hợi sẽ lội ngược dòng, làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông. Không chỉ có bạc tiền dư dả, tha hồ hưởng thụ con giáp này còn có thể tự làm đại gia bạc tỷ, phải mua thêm két sắt để chứa tiền.

Hiền lành, nhân hậu lại khéo léo trong đối nhân xử thế nên Hợi được trời ban cho vô số phúc lành, may mắn bám riết không buông. Dù không cầu lợi lộc nhưng Hợi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiền bạc cứ vơi lại đầy, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mão nên họ sẽ có cơ may đổi đời, chỉ việc ngồi rung đùi tiền cũng ùa vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều thương người, có tinh thần cầu tiến. Họ vạch ra những mục tiêu để phấn đấu, không ngừng vươn lên để khẳng định giá trị của bản thân, mang đến cho gia đình cuộc sống đủ đầy, khấm khá hơn từng ngày.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của người tuổi Mão nên họ sẽ có cơ may đổi đời, chỉ việc ngồi rung đùi tiền cũng ùa vào nhà. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, kiên trì đến cùng với ước mơ của mình thì càng về hậu vận Mão càng phát tài.

Tý phất lên như diều gặp gió, con cháu 3 đời tiêu cũng không hết tiền họ kiếm được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên chẳng ai có thể phủ nhận sự khôn khéo, thông minh và tài năng của Tý. Một khi đã muốn có được thứ gì Tý sẽ chẳng màng ngày đêm, nỗ lực miệt mài để có cho bằng được. Háo thắng, sáng tạo và có gan làm giàu nên Tý chưa bao giờ thiếu tiền, càng khó khăn cực khổ càng trở nên giàu có.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, vô số cơ hội làm giàu sẽ ập xuống đầu Tý tới tấp. Không cần cậy nhờ người khác, cũng chẳng cần đấu đá hãm hại ai Tý vẫn phất lên như diều gặp gió, con cháu 3 đời tiêu cũng không hết tiền họ kiếm được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.