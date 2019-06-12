3 con giáp có số đại gia, làm giàu từ hai bàn tay trắng, sung sướng cả đời

Tâm linh - Tử vi 12/06/2019 14:31

3 con giáp này có thừa khả năng trở thành tỷ phú từ hai bàn tay trắng, càng về hậu vận càng giàu sang, quyền lực.

Không cần dựa dẫm hay bấu víu vào bất cứ ai, 3 con giáp này có dư khả năng để tự thân làm giàu, nghèo mấy cũng thành đại gia khét tiếng.

3 con giáp có số đại gia, làm giàu từ hai bàn tay trắng, sung sướng cả đời - Ảnh 1
Hãy cứ tin vào chính mình, dám nghĩ làm làm Dần ắt muốn gì được nấy, nằm trên đống vàng mà tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học chỉ rõ, Dần là con giáp thông minh, cá tính và nhìn xa trông rộng. Nếu người khác mong được đỡ đần, giúp đỡ thì Dần lại thích được tự khẳng định khả năng của mình trong sự nghiệp. Thế nên, Dần chắc chắn sẽ vươn lên làm sếp khi còn khá trẻ, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Từ ngưỡng 35, vận tài lộc của Dần sẽ đỏ rực như son, dễ dàng trở thành tỷ phú. Hãy cứ tin vào chính mình, dám nghĩ làm làm Dần ắt muốn gì được nấy, nằm trên đống vàng mà tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa.

3 con giáp có số đại gia, làm giàu từ hai bàn tay trắng, sung sướng cả đời - Ảnh 2
Nhà xe có đủ, bạc tiền dư dả chính là phúc phần mà Thìn xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn vẫn cứ khôn ngoan, nhạy bén và tinh tế trong đối nhân xử thế. Dẫu gặp phải sai lầm, thất bại Thìn vẫn chẳng hề nản chí mà còn quyết tâm hơn để lấy lại những gì đã mất.

Vì sinh ra đã có số phát tài phát lộc nên Thìn ắt sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, càng già số dư trong tài khoản càng nối dài. Nhà xe có đủ, bạc tiền dư dả chính là phúc phần mà Thìn xứng đáng nhận được.

3 con giáp có số đại gia, làm giàu từ hai bàn tay trắng, sung sướng cả đời - Ảnh 3
Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đi lên bằng tài năng, sự can trường và bản lĩnh của mình nên Hợi có đủ yếu tố để gặt hái những thành công đáng nể trong sự nghiệp. Nhờ có chí hướng, biết cách đối nhân xử thế nên ai cũng thương yêu, hỗ trợ Hợi mỗi khi họ gặp khốn khó, thất bại.

Càng về hậu vận Hợi càng sung túc đủ đầy, sung sướng hiếm ai bì kịp. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả chất đống chính là tương lai Hợi nắm chắc trong tay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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