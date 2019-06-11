3 con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, trả hết nợ nần, cuối năm phát tài, bạc tiền dư dả

Giàu sang phú quý sẽ nhảy bổ vào đời 3 con giáp này trong nửa cuối năm 2019, khiến họ nghèo mấy cũng thành đại gia, giàu sang tột đỉnh.

Tử vi học có nói, nửa cuối năm Kỷ Hợi 2019 này Thìn sẽ ăn nên làm ra, hút cạn lộc trời. Không chỉ làm ăn tấn tới, tài lộc vượng phát Thìn còn có của nả chất đống, may mắn theo chân. Càng về cuối năm con giáp này càng giàu sang vô đối, sướng không ai bì kịp.

Thìn là con giáp sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào gia đình Thìn lại vô cùng tự lập, khát khao chinh phục đỉnh cao danh vọng. Họ chăm chỉ, khôn ngoan lại có bản lĩnh nên ngay từ thuở độc thân đã có bạc tỷ trong tay, công danh xán lạn.

Tiền chất chật ví, cứ vơi lại đầy, làm một hưởng mười chính là thành quả mà Ngọ đạt được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phóng khoáng, ham học hỏi lại có chí cầu tiến nên Ngọ chắc chắn sẽ đặt được những thành tựu đáng nể trong công việc. Càng gặp phải thử thách chông gai Ngọ càng vươn cao trong sự nghiệp, được người người nể trọng, khâm phục.

Nửa cuối năm 2019, Ngọ chắc chắn sẽ lội ngược dòng, đã thành công lại càng thành công, quơ tay là có tiền khiến ngay chính họ cũng ngạc nhiên với những gì mình đạt được. Tiền chất chật ví, cứ vơi lại đầy, làm một hưởng mười chính là thành quả mà Ngọ đạt được.

Chẳng những có của ăn của để, tài vận thăng hoa Tuất còn có đời sống tình cảm ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, trung thực và chịu thương chịu khó nên Tuất được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Thế nên, dù chẳng mưu cầu vật chất, không tham lam nhưng Tuất chẳng bao giờ thiếu tiền, làm ăn thuận lợi bất ngờ.

Bước vào năm Kỷ Hợi 2019, Tuất sẽ được thần tài nuông chiều hết mực. Chẳng những có của ăn của để, tài vận thăng hoa Tuất còn có đời sống tình cảm ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.