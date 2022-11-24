Qua hết hôm nay (24/11/2022), Quý Nhân phù trợ, Thần Tài che chở, 3 con giáp hốt sạch lộc lá thiên đình, tiền nhiều như lá mùa thu, may mắn đủ đầy, cuộc sống phất lên như diều gặp gió

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng hôm nay (24/11/2022) mang đến cơ hội để tuổi Dần gia tăng tài sản. Tài lộc cũng sẽ có cơ hội gia tăng khi con giáp này khai thác khả năng của mình đúng cách. Thậm chí chỉ cần hỗ trợ ai đó việc gì thôi bản mệnh cũng có thể kiếm tiền rồi.

Trong ngày hôm nay, Mộc Thủy xung khắc cho thấy có thể vì tuổi Dần chủ quan nên không lường được các vấn đề liên quan tới sức khỏe . Nhất là những người bị bệnh mãn tính lúc này dễ bị đau nhức, phải uống thuốc để hạn chế cơn đau lại.

Tử vi dự báo qua hôm nay (24/11/2022), Cục diện lục hợp cũng sẽ hỗ trợ cho những mối quan hệ của tuổi Dần, nếu không muốn giữ những bí mật cho riêng mình nữa thì bản mệnh đừng ngại ngần chia sẻ những thông tin với mọi người. Nhưng đừng quên tìm cho mình một người đủ để hiểu, tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe mình nói.

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay (24/11/2022), những người tuổi Tý vướng tam tai, là năm hạn Tam Tai nặng nhất trong ba năm, nên cuộc sống khó lòng thuận lợi như mong muốn. Trong thời gian này do hung tinh đeo bám nên những người tuổi Tý nên hạn chế đầu tư làm ăn lớn kẻo dễ bị kẻ gian lừa gạt dẫn tới trắng tay.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, do vận trính không tốt nên đường tình duyên của người tuổi Tý cũng không được tốt đẹp như mong muốn. Trong thời gian này, tuổi Tý nên hạn chế những tranh cãi không đáng có để cuộc sống đôi bên bớt những điều mệt mỏi. Người tuổi Tý cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có những quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng.

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, sống chan hòa và biết cách đối nhân xử thế nên người cầm tinh con Lợn dễ gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, dẫu không được sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn dư sức tự làm đại gia.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 24/11/2022, Hợi càng thêm phúc thêm phần, hưởng nhiều phúc lành. Đặc biệt, trong tháng cuối năm con giáp giàu sang này sẽ quơ tay là có tiền, làm gì cũng thành công rực rỡ, tha hồ gánh lộc về nhà.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.