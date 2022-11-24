Theo sách tử vi dự đoán, bước sang ngày mai, thứ Sáu 25/11/2022, Ngọ được Phúc tinh soi chiếu, gặp vận tài lộc. Con giáp may mắn này sẽ liên tục bay cao trong công việc, làm đâu thắng đó, tiền đầy hầu bao. Ngọ nên nắm bắt lấy thời điểm vàng son này mà mở rộng kinh doanh hay tăng vốn đầu tư để gặt hái được những thành công lẫy lừng. Nếu mọi việc suôn sẻ thì đến cuộc năm nay, con giáp này sẽ tích lũy được một gia tài kếch xù, sống cuộc đời giàu sang.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão trong ngày bước sang ngày mai, thứ Sáu 25/11/2022, sẽ trở nên khởi sắc và thuận buồm xuôi gió. Nguồn cảm hứng sáng tạo mang đến nhiều cơ hội cho con giáp này phát triển, đặc biệt là những người theo đuổi công việc tự do.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 25/11/2022, Nhờ có sự nhạy bén nắm bắt mọi cơ hội mà Mão có thể kiếm được một khoản tiền khủng. Từ đó củng cố được nguồn thu nhập hiện tại. Trong chuyện tình cảm, Mão cũng có bước chuyển mình mới mẻ. Bản mệnh có sự giúp đỡ của quý nhân nên có cơ hội tốt để làm mới tình cảm đang có dấu hiệu rạn nứt. Mão và người ấy đừng quên chia sẻ và cảm thông lẫn nhau nếu muốn mối quan hệ này duy trì lâu dài.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thông minh, khéo léo giỏi giao tiếp và rất nhiệt tình với bạn bè nên con giáp này thường kết giao được các mối quan hệ có lợi trong cuộc sống. Tử vi ngày 25/11/2022, do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Phượng Cát” và “Thiên Cơ” nên vận may liên tiếp kéo đến, cùng với đặc điểm tính cách ưu việt nên người tuổi Sửu không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt thời gian này còn là đại vận về tình cảm, những người độc thân sẽ có cơ hội thoát ế, còn người đã có đôi có cặp sẽ có tin vui về hôn nhân, người đã lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm nồng ấm.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.