Qua đêm nay, tài vận lao dốc 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, sự nghiệp khó khăn, tình cảm sóng gió

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 18:47

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, trong thời gian này bản mệnh phải hết sức cẩn trọng và giữ mình cũng như lời ăn tiếng nói.

 

Con giáp tuổi Thìn

Qua đêm nay, sự nghiệp của tuổi Thìn không được như ý muốn. Người làm kinh doanh buôn bán nên cẩn thận trong khâu giấy tờ, giao dịch, trông coi hàng quán. Người làm công ăn lương chán công việc, không có hứng đi làm, dễ bị vu oan.

Qua đêm nay, tài vận lao dốc 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, sự nghiệp khó khăn, tình cảm sóng gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền bạc cũng không may mắn. Bản mệnh để ý đến của cải, tư trang trong khi đi ra ngoài. Bên cạnh đó, tuổi Thìn vẫn đang tiêu pha khá hoang phi, để ra một khoản tiết kiệm phòng thân vẫn hơn.

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Thìn thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức.

Con giáp tuổi Mùi

Qua đêm nay, tuổi Mùi sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, tuổi Mùi sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Qua đêm nay, tài vận lao dốc 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, sự nghiệp khó khăn, tình cảm sóng gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra con giáp này cũng cần phải thận trọng vì có người muốn lừa tiền của các bạn. Nếu bản mệnh cho người khác vay tiền thì cũng khó lòng đòi lại được, dù khoản này không lớn nhưng nếu không quản lý chặt chẽ thì sẽ phải lĩnh hậu quả đấy.

Con giáp tuổi Mùi

Qua đêm nay, công việc của tuổi Thân gặp Thương Quan nên khó được như mong đợi. Vốn là con giáp sống biết điều, khéo nói thế nhưng không hiểu vì sao nay bạn lại dễ dàng nổi nóng đến thế. Làm việc mãi không xong, dễ gặp trục trặc, sai sót khiến bạn mất bình tĩnh, muốn bỏ việc.

Qua đêm nay, tài vận lao dốc 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, sự nghiệp khó khăn, tình cảm sóng gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm đi lùi vì Thổ Thủy tương khắc. Bạn đang đau lòng vì những chuyện liên quan đến con cái, gia đình đang đến bên mình. Thời gian này bạn cũng nên hạn chế giao lưu với người lạ vì khả năng gặp người xấu rất cao.

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