Qua đêm nay, 3 con giáp gặp hạn Tam tai, tài vận lao dốc, cuộc sống khó khăn muôn trùng, hao hụt tiền bạc 

Tâm linh - Tử vi 25/10/2023 18:06

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo, gặp hạn Tam tai, rắc rối, khốn khó trong cuộc sống cứ ập đến tới tấp khiến 3 con giáp sau thất điên bát đảo.

Con giáp tuổi Tỵ

Qua đêm nay, công việc của tuổi Tỵ sa sút. Nếu không hành động thận trọng thì có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra. Đi làm hay mua bán gì cũng đừng cứng đầu tranh luận với người khác, đừng tin người quá vội kẻo có ngày người ta lừa mà không biết.

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp hạn Tam tai, tài vận lao dốc, cuộc sống khó khăn muôn trùng, hao hụt tiền bạc  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng không có sự tăng tiến. Con giáp này vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương. Lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ, việc gì cũng phải tự bươn chải, xoay xở một mình rất vất vả.

Con giáp tuổi Ngọ 

Qua đêm nay, Kiếp Tài chiếu mệnh dự báo công việc của Ngọ không như ý. Hội buôn bán nhớ cẩn thận khách hàng gian xảo, dễ có xích mích với khách. Ai đang làm công ăn lương thì nên hạn chế ăn nói linh tinh, lo việc của mình là được rồi, đừng gây gổ với đồng nghiệp. 

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp hạn Tam tai, tài vận lao dốc, cuộc sống khó khăn muôn trùng, hao hụt tiền bạc  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra bản mệnh cũng nên thận trọng trong những chuyện liên quan tới tiền bạc, đừng cẩu thả hay thiếu tập trung khiến cho tiền bạc thất thoát lúc nào không hay. Nay không nên tiêu tiền lớn, không nên cho vay tiền, khả năng hao tài cực lớn, nên xem ngày tốt xấu để tiến hành việc quan trọng. 

Con giáp tuổi Hợi 

Qua đêm nay, Thổ khắc Thủy, người tuổi Hợi và nửa kia dễ rơi vào cảnh tranh cãi trong ngày hôm nay. Hai người có quan điểm trái ngược nhau về một vấn đề nào đó. Thay vì bắt nửa kia phải nghe theo ý mình, bạn nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương. Có thể thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ giúp bạn có cách hành xử khác đi, vợ chồng cũng sẽ không mâu thuẫn nữa.

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp hạn Tam tai, tài vận lao dốc, cuộc sống khó khăn muôn trùng, hao hụt tiền bạc  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Quan cản trở, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng chẳng được hanh thông. Bạn và lãnh đạo thường có những quan điểm trái ngược nhau. Bạn cần chú ý cách diễn đạt để không làm mất lòng đối phương.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

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