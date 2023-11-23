Qua đêm nay (24/11), 3 con giáp rước hên vào nhà, tài vận bừng sáng, phú quý chạm nóc, cuộc đời sang trang sung sướng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Ngọ được dự đoán sẽ đón nhận nhiều điều may mắn về mặt tài chính, mang về nguồn thu nhập đáng kể. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để thực hiện các kế hoạch quan trọng như khai trương, hay triển khai dự án mới.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu giảm sút rõ ràng, rất có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa những cặp đôi. Do đó, con giáp này nên tránh những vấn đề gây tranh cãi và tự giữ mình khỏi những tình huống khó khăn.

Sự may mắn không phải là điều tự nhiên, mà đến từ sự nhanh nhẹn, linh hoạt của con giáp này. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng không ngần ngại đối mặt với khó khăn và thách thức.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Qua đêm nay, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu giữ được đầu óc minh mẫn, sáng suốt trong ngày hôm nay. Bạn luôn bình tĩnh khi đối diện với mọi vấn đề, từ đó tìm ra cách giải quyết đúng đắn nhất.

Người làm lãnh đạo cũng đưa ra được những quyết sách chính xác, giúp tập thể vượt qua được khó khăn và tìm ra hướng đi mới để phát triển. Chính nhờ vậy, bạn nhận được sự khâm phục và tôn trọng của nhiều người.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những tiến triển tích cực. Bạn nhận được sự bao dung và thấu hiểu từ người ấy. Dù bạn dành nhiều thời gian cho sự nghiệp hơn thì đối phương cũng không oán trách.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đắn đo những chuyện đã cũ.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công thường lo lắng những chuyện cũ, chưa thể giải quyết được chuyện của chính mình.

Tình cảm: Tình yêu nhiều khó khăn, chưa thể cùng nhau ở cạnh kề vai.

Tài lộc: Hi vọng mức chi tiêu giảm, không mua sắm quá nhiều.

Sức khoẻ: Thời tiết hiện tại làm bạn cảm thấy đau đầu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.