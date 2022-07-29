Qua đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7): 3 con giáp tiền rớt trúng vai, tài lộc tăng ào ào, lộc trời như thác đổ, ngả mũ hứng vận may, làm gì cũng phát tài

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 17:48

Tử vi đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7), 3 con giáp đón vận may liên tiếp, tiền tài ùa vào nhà, dễ dàng đổi đời, phú quý khó ai bằng.

Tuổi Mão

Tử vi tuổi Mão đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7) báo hiệu nhiều điềm lành, may mắn đến độ rực rỡ, đỉnh cao. Nhờ có sự hỗ trợ của cát tinh nên ít nhiều đạt được kết quả tốt và sự thăng tiến.

Qua đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7), những người tuổi Mão sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Mão sẽ tự tin hơn.

Qua đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7): 3 con giáp tiền rớt trúng vai, tài lộc tăng ào ào, lộc trời như thác đổ, ngả mũ hứng vận may, làm gì cũng phát tài - Ảnh 1
Qua đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7), những người tuổi Mão sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết. Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mão có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì giàu có chỉ trong tầm tay.

Tuổi Sửu

Hôm nay người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể khẳng định được giá trị của bản thân và đưa cả tập thể đi tới thành công.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, gắn kết tình cảm giữa mọi người. Qua đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7) là thời điểm vận khí hanh thông, phúc khí dồi dào của người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ sớm bước đến đỉnh cao thành công trong công việc cũng như tăng nhanh về thu nhập. Sửu có ước mơ, lý tưởng nên ở đâu vẫn luôn phấn đấu cố gắng để thực hiện ước mơ của mình.

Qua đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7): 3 con giáp tiền rớt trúng vai, tài lộc tăng ào ào, lộc trời như thác đổ, ngả mũ hứng vận may, làm gì cũng phát tài - Ảnh 2
Qua đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7) là thời điểm vận khí hanh thông, phúc khí dồi dào của người tuổi Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Tài nâng đỡ, túi tiền của người tuổi Tuất rất rủng rỉnh trong ngày. Nhờ đã chăm chỉ, cố gắng suốt thời gian vừa qua, Tuất sẽ nhận được mức tiền lương, tiền thưởng xứng đáng, thậm chí vượt qua kì vọng.

Kể cả khi không được thưởng, nếu biết chi tiêu tiết kiệm, không vung tiền cho những món hàng không cần thiết, con giáp may mắn vẫn có thể nhanh chóng tích lũy được một khoản kha khá, đủ để đầu tư vào những lĩnh vực to lớn, trọng đại hơn trong cuộc sống. Qua đúng 12h đêm nay (thứ Bảy, 30-7), vận thế bước vào thời kỳ vận thế đại vượng phát, nên con giáp này không chỉ vượng phúc vượng tài, hơn nữa còn có rất nhiều quý nhân tương trợ trong mọi mặt cuộc sống nên tài sản, tiền bạc, công việc đều mỹ mãn, hanh thông.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), 3 con giáp chuẩn bị ĐỎ RỰC THÁNG 8, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào, hảo duyên xuất hiện, giàu có bất ngờ

Đúng 2 ngày cuối tuần này (30/7 - 31/7), 3 con giáp chuẩn bị ĐỎ RỰC THÁNG 8, sự nghiệp thăng hoa, tài vận dồi dào, hảo duyên xuất hiện, giàu có bất ngờ

Tử vi 2022 cho hay những con giáp này sẽ có tài khí đỏ rực, hứa hẹn thời kì bội thu về lâu dài trong tháng 8, vận trình suôn sẻ, may mắn không ngừng.

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