Bước qua tháng 8 dương, 3 con giáp này có ‘3 cái nhất’ không ai sánh bằng: Thành đạt nhất, giàu sang nhất, huy hoàng nhất, ngả mũ hứng đầy vận may

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 13:44

Những con giáp này hứa hẹn tài vận cực kì may mắn, hanh thông trong thời điểm bước qua tháng 8 dương, hưởng đủ phúc lộc trời cho.

Tuổi Tuất

Bước qua tháng 8 dương có thể nói là thời điểm khá may mắn đối với những người tuổi Tuất, một năm may mắn, các mối quan hệ và sự nghiệp có thể phát triển rất tốt và suôn sẻ trong năm nay, điều này thực sự khiến những người tuổi Tuất rất vui. Những người tuổi Tuất luôn có tinh thần tự lập, thậm chí rất nỗ lực trong cuộc sống.

Trước đây có thể không may mắn, không có sự phát triển tốt đẹp nhưng năm 2022, người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân trong sự nghiệp, quý nhân giúp đỡ người tuổi Tuất có những bước phát triển vượt bậc trong con đường công danh, tiền tài. Vận mệnh tỏa sáng rực rỡ đúng khi bước qua tháng 8 dương, họ bội thu với cuộc sống dư dả, viên mãn mọi bề.

Bước qua tháng 8 dương, 3 con giáp này có ‘3 cái nhất’ không ai sánh bằng: Thành đạt nhất, giàu sang nhất, huy hoàng nhất, ngả mũ hứng đầy vận may - Ảnh 1
Bước qua tháng 8 dương có thể nói là thời điểm khá may mắn đối với những người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn tính chân thành, sống coi trọng tình cảm. Thích an phận thủ thường, cuộc đời họ khá thăng trầm, dù chăm chỉ, nỗ lực song thành quả thu về lại không được như mong đợi.

Bước qua tháng 8 dương, tài vận tuổi Sửu bắt đầu sáng sủa lên thấy rõ. Họ khởi nghiệp rất thành công và có nhiều cơ hội vàng để phát triển công việc. Tuổi Sửu lại có bản lĩnh và năng lực quyết đoán trong mọi tình huống. Người này còn tháo vát, có thiên hướng muốn muốn khẳng định năng lực bản thân, giành được vị thế tốt nhất trong tập thể.

Cũng bởi lẽ đó mà thành công thường đến với người tuổi này khá sớm. Sau khoảng 30, họ đã bắt đầu có cơ hội làm giàu, cuộc sống tỏa sáng, có những cột mốc đáng nhớ và trở nên công thành danh toại nhất trong năm.

Bước qua tháng 8 dương, 3 con giáp này có ‘3 cái nhất’ không ai sánh bằng: Thành đạt nhất, giàu sang nhất, huy hoàng nhất, ngả mũ hứng đầy vận may - Ảnh 2
Bước qua tháng 8 dương, tài vận tuổi Sửu bắt đầu sáng sủa lên thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước qua tháng 8 dương, ttuổi Dậu càng kiếm tiền dễ dàng và suôn sẻ hơn, vì người tuổi Dậu là người luôn khao khát tiền bạc, cộng với sự khôn khéo và linh hoạt.

Bước qua tháng 8 dương, họ sẽ tạo thành cục hợp kim cung với Tài Sát, có thể thúc đẩy tài lộc, vượng khí, đồng thời ngũ hành vàng bạc cùng tương sinh, có lợi cho phú quý, làm cho dậu làm ăn tiền bạc suôn sẻ. Đặc biệt, họ còn được coi là sẽ có nhiều thành công trong sự nghiệp, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí cất nhắc lên các vị trí lãnh đạo. Với những ai muốn chuyển việc thì năm 2022 cũng là 1 năm rất thuận lợi cho họ. Con giáp này đón vận trình tươi sáng, hứa hẹn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày tới (30, 31/7 - 1, 2/8), 3 con giáp ‘càng xởi lởi trời càng cho’, vận may tỏa sáng nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa, trúng cả tài, cả tình, cả công danh không ai sánh bằng

Đúng 4 ngày tới (30, 31/7 - 1, 2/8), 3 con giáp ‘càng xởi lởi trời càng cho’, vận may tỏa sáng nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa, trúng cả tài, cả tình, cả công danh không ai sánh bằng

Không chỉ sở hữu một đầu óc thông minh, nhạy bén mà những con giáp này còn rất thấu hiểu chuyện thế sự, họ giỏi ứng xử, đối đáp, tiền có đi cũng trở về nhiều gấp bội.

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