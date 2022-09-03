Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp phú quý độc đắc, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 20:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây phú quý độc đắc, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà qua đêm nay.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi và "xuôi chèo mát mái". Đường công danh sự nghiệp rộng mở là nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự kiên trì của con giáp này. Cơ hội để thăng tiến đã ở ngay trước mắt, bản mệnh cần phải nhanh nhạy nắm bắt mới mong có bước nhảy vọt đáng kể.

Bên cạnh đó,chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khá hài hòa. Tuổi Mão và người ấy có những giây phút lãng mạn bên nhau. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, đó có thể là một người bạn đã có giao tình từ trước.

Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp phú quý độc đắc, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi và "xuôi chèo mát mái" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Quý nhân chiếu mệnh đem lại cho người tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền không ngờ đến qua đêm nay. Bản mệnh còn được nhận xét là quyết đoán và can đảm hơn trong những nhiệm vụ lớn nhỏ. Hơn hết, người tuổi này còn xác định được thế mạnh của bản thân và có kế hoạch rõ ràng trong việc phát huy chúng để đem lại những thành tựu khác biệt.‏

Vận trình tình cảm vô cùng tốt đẹp. Dù có hiểu lầm hay tranh cãi thì các cặp đôi tuổi Thìn cũng sẽ nhanh chóng hoà giải. Giữa các cặp đôi luôn có sự lắng nghe, nhường nhịn và cảm thông nên khó mà giận lâu được.

Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp phú quý độc đắc, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà - Ảnh 2
Quý nhân chiếu mệnh đem lại cho người tuổi Dần những cơ hội kiếm tiền không ngờ đến qua đêm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Qua đêm nay, mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra dễ dàng và hanh thông. Công việc của bạn tiến triển thuận lợi nhờ khả năng ứng biến thông minh, khôn khéo. Hơn nữa, nhờ có quý nhân giúp đỡ mà người tuổi này không cần phải tiêu tốn nhiều sức lực cũng có thể đạt được thành tựu nổi bật.‏

‏Vận trình tình cảm đang có điểm sáng. Tử vi ngày mới cho biết đây là thời điểm thích hợp để người tuổi Dậu hâm nóng tình cảm hiện tại của mình. Đơn giản là một bữa cơm tối hay đi dạo phố cũng phá vỡ được khoảng cách trước đó của hai người.

Qua đêm nay, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp phú quý độc đắc, công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền bạc lũ lượt kéo về nhà - Ảnh 3
Qua đêm nay, mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra dễ dàng và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 4/9/2022, Thần Tài phát lộc, quý nhân ban tiền, 3 con giáp vàng bạc thu tứ phía, trúng số độc đắc, giàu có ngút ngàn

Sau ngày mai, Chủ Nhật 4/9/2022, Thần Tài phát lộc, quý nhân ban tiền, 3 con giáp vàng bạc thu tứ phía, trúng số độc đắc, giàu có ngút ngàn

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vàng bạc thu tứ phía, trúng số độc đắc, giàu có ngút ngàn sau ngày 4/9.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 46 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 46 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà