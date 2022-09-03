Đúng 20 giờ ngày 3/9, Thần Tài gọi tên 3 con giáp tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tiền tình viên mãn, cuộc sống đẹp như mơ

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 12:52

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tiền tình viên mãn, cuộc sống đẹp như mơ vào đúng 20 giờ ngày 3/9.

Tuổi Ngọ

Đúng 20 giờ ngày 3/9, mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông bất ngờ. Bạn chỉ cần tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình thì thành công nhất định sẽ sớm mỉm cười với bản mệnh. Tuy con đường phía trước còn chập chùng khó khăn, chỉ cần bản mệnh nỗ lực hết mình thì chuyện nào cũng được ổn thoả.

Vận tình duyên của con giáp may mắn này sẽ khá sum vầy, hạnh phúc. Bản mệnh luôn cảm thấy viên mãn với cuộc hôn nhân hiện tại. Tình cảm vợ chồng hòa thuận, khắng khít giúp bạn có động lực làm việc thật hiệu quả.

Đúng 20 giờ ngày 3/9, Thần Tài gọi tên 3 con giáp tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tiền tình viên mãn, cuộc sống đẹp như mơ - Ảnh 1
Đúng 20 giờ ngày 3/9, mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra thuận lợi và hanh thông bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và suôn sẻ vào đúng 20 giờ ngày 3/9. Bản mệnh hoàn toàn có thể tự tin vào trí tuệ và các quyết định của bản thân trong giai đoạn này. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ khởi sắc vô cùng. Nhờ quý nhân soi đường dẫn lối nên chuyện tình yêu đôi lứa ngày càng bền chặt. Giữa các cặp đôi dù đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm cũng nhanh chóng được hóa giải.

Đúng 20 giờ ngày 3/9, Thần Tài gọi tên 3 con giáp tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tiền tình viên mãn, cuộc sống đẹp như mơ - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tương đối thuận lợi và suôn sẻ vào đúng 20 giờ ngày 3/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến hết mức vào thời điểm tới. Sự nỗ lực và chăm chỉ mang lại cho bản mệnh những thành quả tốt đẹp trong công việc. Bên cạnh đó, nhờ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cấp trên mà mọi việc đều có thể tiến hành thuận lợi, suôn sẻ. 

Vận trình tình cảm cũng sẽ gặp nhiều may mắn. Chòm sao nãy hãy an tâm tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc quý giá bên cạnh người thương. Ngoài ra, Song tử độc thân hãy dũng cảm bày tỏ lời yêu thương để tránh bỏ lỡ người thương mình thật lòng.

Đúng 20 giờ ngày 3/9, Thần Tài gọi tên 3 con giáp tài lộc song toàn, trúng số độc đắc, tiền tình viên mãn, cuộc sống đẹp như mơ - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến hết mức vào thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày hôm nay (3/9), 3 con giáp hợp duyên kinh doanh tăng tiến, hậu vận vượng phát, tiền tài ngập lối đi

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày hôm nay (3/9), 3 con giáp hợp duyên kinh doanh tăng tiến, hậu vận vượng phát, tiền tài ngập lối đi

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hợp duyên kinh doanh tăng tiến, hậu vận vượng phát, tiền tài ngập lối đi vào đúng 12 giờ ngày 3/9.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục