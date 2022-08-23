Qua đêm nay, 23/8, 3 con giáp phát tài, sự nghiệp hanh thông, làm ăn trúng lớn bất ngờ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, nhờ sự thông minh và nhanh nhạy nên trong thời gian tới, những người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Người cầm tinh con Dê là tuýp người rất sáng tạo trong công việc và luôn mong muốn được dẫn đầu.

Dù thời gian trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều khó khăn bao nhiêu thì thời gian tới, vận may của con giáp này sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

Nhìn chung, cuộc đời của người cầm tinh con Dê khá đủ đầy và viên mãn. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban; vận may tới ào ào giúp bản mệnh gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí, đường công danh sáng ngời của tuổi Mùi có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ và ghen tỵ.

Tuổi Tý

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Tý có trí thông minh, nhanh nhẹn, luôn khát khao kiếm được nhiều tiền và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Trời sinh tuổi Tý là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Thời gian tới, con giáp tuổi Tý cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến con giáp này, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Tý sẽ được toại nguyện - Ảnh minh họa: Internet

Qua đêm nay (23/8), là thời điểm bội thu về tiền bạc của con giáp này. Quý nhân sẽ mang lại cơ hội đầu tư, mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù. Bên cạnh đó, do năng lực làm việc tốt nên người tuổi Tý sẽ được tăng lương, tăng thưởng.

Thời gian tới, con giáp tuổi Tý cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến con giáp này, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Tý sẽ được toại nguyện. Con giáo này hứa hẹn sẽ gặp may mắn về tiền bạc. Bản mệnh sẽ có cơ hội trúng số độc đắc hoặc trúng được giải thưởng lớn một cách đầy bất ngờ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, Lâm cục diện Mão Tuất tương hợp, khiến vận trình của người tuổi Tuất thuận buồm xuôi gió, nhất là phương diện công việc, sự nghiệp. Thời gian tới, Lộc Nguyên cung gặp Chính Ấn đại vận, đường quan lộc, công danh của người tuổi Tuất xán lạn. Mệnh chủ nắm quyền hành trong tay, có quyền hô mưa gọi gió, làm gì cũng được người trên kẻ dưới nhiệt thành ủng hộ.

Những người tuổi Tuất nên biết nắm lấy cơ hội trời cho này để tạo dựng tương lai của mình thật thành công rực rỡ, khiến ai cũng phải nể phục, tôn trọng bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dù thế nào đi nữa, sự nghiệp đang có dấu hiệu tiến triển tốt đẹp, tuổi Tuất có thể tự hào vì điều đó. Nhưng đừng tới mức “ngủ quên trên đỉnh vinh quang”, tỏ ra ngạo mạn, khinh thường người khác rồi tự chuốc tai họa.

Tử vi cho biết, hết hôm nay (23/8), những người tuổi Tuất là con giáp sẽ may mắn trong thời gian tới. Người tuổi Mùi chỉ cần chăm chỉ nỗ lực hết mình trong công việc thì nhất định sẽ thu về những thành tựu hơn người. Những người tuổi Tuất nên biết nắm lấy cơ hội trời cho này để tạo dựng tương lai của mình thật thành công rực rỡ, khiến ai cũng phải nể phục, tôn trọng bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.