Sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn, sau 12 giờ ngày 24/8/2022, 3 tuổi này tình tiền đỏ thắm, sở hữu tiền tỷ, một bước lên mây thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 11:11

Sau 12 giờ ngày 24/8/2022 là thời điểm vận may bùng nổ của 3 con giáp sau đây, tiền tài công danh phất như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

 

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, là 1 trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc thời gian tới, vận khí của con giáp tuổi Thìn trong rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Bước vào giai đoạn thịnh vượng này, người tuổi Thìn sẽ có 3 chòm sao tốt soi chiếu, 3 chòm sao này mang lại cho con giáp tuổi Thìn rất nhiều may mắn.

 

Theo tử vi, sau 12 giờ ngày mai (24/8), con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp bản mệnh từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân. Vận may của những người cầm tinh con Rồng sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Con đường kiếm tiền của bản mệnh trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

 

Sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn, sau 12 giờ ngày 24/8/2022, 3 tuổi này tình tiền đỏ thắm, sở hữu tiền tỷ, một bước lên mây thành đại gia - Ảnh 1
Sau 12 giờ ngày mai (24/8), con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ, giúp bản mệnh từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tình hình tài chính cá nhân - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, sau 12 giờ ngày 24/8, con giáp tuổi Mão là một trong những con giáp vô cùng may mắn trong 12 con giáp. Nhờ có được tài vận, sự nghiệp và đào hoa của con giáp này vô cùng vượng phát. Đối với các người đơn thân mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời để lựa chọn một người phù hợp với mình, tình cảm có hướng tiến triển tốt đẹp.

Những người tuổi Mão đã kết hôn hoặc đang yêu tình cảm gắn kết. Công việc gặp nhiều suôn sẻ giúp bản mệnh gia tăng được các khoản thu nhập chính.Thời gian tới, người tuổi Mão sẽ có vận trình vô cùng suôn sẻ, ngoài ra, bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân, quý nhân có thể chỉ dẫn, giúp đỡ đưa con giáp này tới đỉnh vinh quang của sự giàu sang. Có thể nói sự may mắn của người cầm tinh con Mèo trong thời gian tới như "Mèo gặp hũ mỡ", giàu sang một cách bất ngờ.

Sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn, sau 12 giờ ngày 24/8/2022, 3 tuổi này tình tiền đỏ thắm, sở hữu tiền tỷ, một bước lên mây thành đại gia - Ảnh 2
Thời gian tới, người tuổi Mão sẽ có vận trình vô cùng suôn sẻ, ngoài ra, bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân, quý nhân có thể chỉ dẫn, giúp đỡ đưa con giáp này tới đỉnh vinh quang của sự giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Tuất luôn nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc và luôn luôn thận trọng trong mọi việc. Vì thế con giáp này luôn được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp coi trọng. Bản mệnh sẽ 


Sau 12 giờ ngày mai (24/8), bói tử vi cho hay, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Chỉ cần trong thời gian này, con giáp tuổi Tuất không bỏ lỡ thời cơ mà thần may mắn tạo ra cho bản mệnh, con giáp này có thể “song hỷ lâm môn”, phất lên giàu sang, công việc suôn sẻ khiến bao người ngưỡng mộ vì quá may mắn. Không những rủng rỉnh tiền bạc, lương tăng, thưởng tăng, kiếm được vô số lợi nhuận từ việc đầu tư mà còn nhận được sự đề bạt lên chức vụ cao hơn với quyền lực lớn hơn.

 

Sổ vàng công danh Ngọc Hoàng định sẵn, sau 12 giờ ngày 24/8/2022, 3 tuổi này tình tiền đỏ thắm, sở hữu tiền tỷ, một bước lên mây thành đại gia - Ảnh 3
Chỉ cần trong thời gian này, con giáp tuổi Tuất không bỏ lỡ thời cơ mà thần may mắn tạo ra cho bản mệnh, con giáp này có thể “song hỷ lâm môn”, phất lên giàu sang, công việc suôn sẻ khiến bao người ngưỡng mộ vì quá may mắn - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 15h30 chiều mai (24/8), 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, tiền tài đổ về như thác, cơ hội thăng chức, đổi vận giàu sang

Đồng hồ điểm đúng 15h30 chiều mai (24/8), 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, tiền tài đổ về như thác, cơ hội thăng chức, đổi vận giàu sang

Tử vi dự đoán rằng, 3 con giáp may mắn dưới đây được vận khí che chở ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội trong ngày mai (24/8).

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp phát tài con giáp giàu sang tử vi 12 con giáp tử vi mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 2 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 4 giờ 12 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi