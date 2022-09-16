Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai: 3 con giáp có nhà lầu xe hơi, tiền về chật túi ngay từ sáng sớm ngày 17/9

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 05:00

Nhờ được thần Tài điểm mặt gọi tên, 3 con giáp này dù có khó khăn đến mấy thì cũng không quá lo lắng. Bước qua ngày này thì mọi nỗ lực vượt khó ngày trước đều được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ cho tới cuối năm 2022, người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào. Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Vận quý nhân khởi vượng nên tài lộc cũng được khai mở.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai: 3 con giáp có nhà lầu xe hơi, tiền về chật túi ngay từ sáng sớm ngày 17/9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay.

Tuổi Tuất 

Trời sinh tuổi Tuất có sự kiên trì và bền bỉ không ai sánh bằng. Không những thế, họ còn là những người trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Năm 2022 là giai đoạn có nhiều chuyển biến đối với tuổi Tuất, tuy nhiên những tháng đầu năm mọi thứ vẫn chưa như ý, thậm chí có nhiều người còn phải đối mặt với khó khăn, trắc trở, không lối thoát.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai: 3 con giáp có nhà lầu xe hơi, tiền về chật túi ngay từ sáng sớm ngày 17/9 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, bước qua giai đoạn nửa đầu tháng 9 cũng là lúc tuổi Tuất khổ tận cam lai, mọi thứ đều đến lúc bước lên một tầm cao khác. Cụ thể, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp và gia đạo ổn định, có người sẽ tìm được cơ hội thăng hoa.

Tuổi Thân
Tử vi cho biết những người tuổi Thân sẽ là con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 9 năm Nhâm Dần 2022. Người tuổi Thân càng cố gắng bao nhiêu thì tài lộc, tiền bạc càng chảy về nhiều bấy nhiêu. Đặc biệt, trong dịp cuối năm tuổi Thân sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến không ngừng.

Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai: 3 con giáp có nhà lầu xe hơi, tiền về chật túi ngay từ sáng sớm ngày 17/9 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thân không chỉ may mắn trong đường công danh tiền bạc mà đường tình duyên cũng hết sức thuận lợi viên mãn. Mọi việc diễn ra đều thuận theo ý của những người tuổi Thân. Vì vậy, tuổi Thân đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái thành công rực rỡ trong những tháng cuối năm.

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