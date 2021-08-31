Qua cơn bĩ cực, chúc mừng 3 con giáp 'lên hương' vèo vèo, sự nghiệp phất gấp 4-5 lần trong tháng 9/2021

Tâm linh - Tử vi 31/08/2021 07:48

Thời gian tới, 3 con giáp này làm gì cũng may mắn, có quý nhân đưa lối dẫn đường.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách ổn định, kiên nhẫn, làm việc gì cũng chu đáo, tỉ mỉ, hơn nữa lại rất khiêm tốn. Con giáp này đặc biệt càng chịu áp lực thì càng vươn lên thành công. Thời gian đầu tháng 9/2021, vận thế khởi sắc, hưởng lộc trời bạn, hỉ sự liên tiếp kéo đến với người tuổi Tuất. Những cố gắng, nỗ lực trước đây của con giáp này đem lại vô số “trái ngọt”. Công việc thành công, khẳng định được vị trí của bản thân. Đồng thời , tiền bạc và chuyện tình cảm cũng thuận lợi, như ý. Các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng, có thể nói là tiền tràn ngập két. Người độc thân sẽ gặp được ý trung nhân, người đã có đôi có cặp thì có hỷ sự về hôn nhân hoặc con cái.

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Tuất có tính cách ổn định, kiên nhẫn, làm việc gì cũng chu đáo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm nhưng đôi khi vì quá nóng vội mà bỏ qua không ít cơ hội dẫn đến thành công. Thời gian đầu tháng 9/2021, quý nhân tương trợ và cùng với sự nỗ lực của bản thân, người tuổi Thìn sẽ có cơ hội được đề bạt lên vị trí công việc mới với quyền lực và thu nhập cao hơn. Bên cạnh đó, chuyện hôn nhân, tình cảm cũng suôn sẻ hơn, không còn phát sinh vì những vấn đề vặt vãnh trong cuộc sống nữa.  Đến tuổi trưởng thành họ được quý nhân đưa đường dẫn lối nên sự nghiệp ít trắc trở, sớm thành công. May mắn vây quanh cả năm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tình có nghĩa, luôn tích cực nỗ lực. Trong khó khăn, luôn tìm mọi cách để giải quyết triệt để chứ không bỏ giữa chừng. Thời gian đầu tháng 9/2021, những người đã được con giáp này giúp đỡ sẽ mang lại những tin tức đầu tư có lợi, giúp người tuổi Mão thu về không ít lợi nhuận. Chính điều này giúp cho cuộc sống của tuổi Mão được cải thiện rất nhiều, không còn phải buồn phiền vì cơm áo gạo tiền nữa. Không chỉ có vậy, họ còn được quý nhân phù trợ nên dẫu gặp khó khăn cũng mau chóng tai qua nạn khỏi. Nếu là con giáp nữ thì mang số mệnh vượng phu ích tử nên thường giúp chồng gây dựng nên cơ nghiệp lớn.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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