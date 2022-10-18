Qua cơn bĩ cực, 3 con giáp này phất lên như vũ bão từ 18/10 đến 21/10: khó ai giàu lại, bạc vàng đầy nhà, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 06:35

Tử vi cho thấy từ 18/10 đến 21/20, 3 con giáp này hưởng trọn tài lộc Trời ban, làm ăn phát đạt hơn bình thường nên thu về lợi nhuận nhiều vô kể.

Tuổi Mão

Qua cơn bĩ cực, 3 con giáp này phất lên như vũ bão từ 18/10 đến 21/10: khó ai giàu lại, bạc vàng đầy nhà, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi từ 18/10 đến 21/20của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Mão hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Vận trình tài lộc rực rỡ, con giáp này thu về những khoản tiền rủng rỉnh.

Cặp không nên vì nóng giận mà cư xử thiếu khéo léo, người độc thân nên chăm chỉ kết giao, trò chuyện với bạn bè để mở rộng cơ hội yêu đương cho mình.

Tuổi Mùi

Qua cơn bĩ cực, 3 con giáp này phất lên như vũ bão từ 18/10 đến 21/10: khó ai giàu lại, bạc vàng đầy nhà, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi tuy giỏi giang, nhân hậu nhưng cuộc đời tương đối lận đận, hay phải gánh vác việc lớn trong gia đình. Thời gian trước cuộc sống người cầm tinh con Dê có nhiều thăng trầm, lên xuống thất thường không ổn định. Điều này khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, tử vi dự báo, từ 18/10 đến 21/20, tuổi Mùi sẽ được phúc báo. Vì những nỗ lực thời trẻ mà càng về già, họ lại càng gặp may mắn, có nhiều lộc lá. Nhìn chung, tuổi già họ sẽ sống thoải mái, không thiếu tiền bạc và đặc biệt sống thọ.

Tuổi Dần

Có Tam Hợp che chở cho vận trình từ 18/10 đến 21/20 của tuổi Dần, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, nhanh chóng chiếm được thế chủ động. Công việc có khởi sắc rõ rệt, bạn có thể sẽ được cất nhắc lên vị trí tốt hơn và được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn với những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua.

Qua cơn bĩ cực, 3 con giáp này phất lên như vũ bão từ 18/10 đến 21/10: khó ai giàu lại, bạc vàng đầy nhà, tiền rủng rỉnh túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng theo đó có chiều hướng tăng lên, con giáp này có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Từ 18/10 đến 21/20, người tuổi Dần có Bán Hợp trợ mệnh nên đường tình duyên lại càng thêm vượng, người độc thân không ra ngoài giao lưu kết bạn thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi

Đúng 20h tối nay 17/10: 3 con giáp vận đen ám quẻ, khó tránh họa thị phi, tiểu nhân hãm hại coi chừng tan cửa nát nhà, sạch bách của cải, tiền vàng đội nón ra đi

Tử vi cho thấy vận mệnh của 3 con giáp sau vào 20h tối nay 17/10 cần cẩn trọng tuyệt đối, nhất là với người làm ăn, kinh doanh để tránh tiền mất tật mang vì tiểu nhân hãm hại.

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