Phúc đến cửa trước, Tài vào lối sau nhà 3 con giáp vào đúng 15h chiều Thứ 4 ngày 16/11: Từ nay trở thành đại gia, gia đình sung túc, lắm phúc nhiều duyên, trong túi nhiều tiền, tâm hồn vui sướng

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào thời điểm này, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất. Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén và hoạt bát. Trong cách đối xử với mọi người, họ luôn thân thiện, cởi mở và nhân hậu. Họ rộng lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi có khả năng. Chính bởi vậy mà người tuổi này thường có nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt đời.