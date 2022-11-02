Phú quý tề gia, Rồng vàng vào nhà từ cuối tháng 11: 3 tuổi đón lộc rộn ràng, kinh doanh nhuận phát, tiền tài tăng vọt, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 14:35

Từ cuối tháng 11, những con giáp này sẽ đón nhận may mắn liên tục, chuyện kinh doanh, làm ăn, gia đình đều có nhiều điểm sáng nên tâm trạng cũng phấn chấn vô cùng.

Tuổi Thìn

Từ cuối tháng 11 cũng là khoảng thời gian vượng cát tinh, may mắn cứ thế ùn ùn kéo đến với con giáp này.

Năm nay, bạn được quý nhân phù trợ nên đường tài lộc vô cùng hanh thông. Vì được chỉ đường dẫn lối nên mọi thứ cứ như đã trải sẵn hoa hồng, bạn chỉ việc đi theo mà hưởng trọn thành công.

Việc kiếm tiền với bạn lúc này chỉ là vấn đề trong tầm tay, thậm chí bản thân bạn còn không ngờ nó sẽ đến nhanh và đơn giản như thế. 

Phú quý tề gia, Rồng vàng vào nhà từ cuối tháng 11: 3 tuổi đón lộc rộn ràng, kinh doanh nhuận phát, tiền tài tăng vọt, đổi đời giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ cuối tháng 11 là thời điểm thích hợp để bản mệnh bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch mình đã đặt ra từ trước Tết. Quá trình bắt đầu thực hiện, có thể bạn sẽ không tránh khỏi va vấp, nhưng đừng sờn lòng, chỉ cần bạn quyết tâm thì đâu khắc có đó.

Đây cũng là cơ hội cho người tuổi Thìn thu hết năng lượng tích cực mà bứt phá hơn nữa, từ sự nghiệp cho tới chuyện tình cảm. Một số người có thể được lãnh đạo tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng ngay trong ngày hôm nay. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân và nhận nhiệm vụ này, đó có thể là bậc thang giúp bạn đi lên cao hơn nữa trên con đường sự nghiệp.

Bởi vậy, hãy tận dụng thời gian tuyệt vời này để vận trình thăng hoa.

Một điều cần lưu ý với con giáp này, ngay từ bây giờ hãy lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, đừng nên vung tiền hoang phí kẻo lâm cảnh "cháy ví" lúc nào không hay.

Tuổi Mùi

Phú quý tề gia, Rồng vàng vào nhà từ cuối tháng 11: 3 tuổi đón lộc rộn ràng, kinh doanh nhuận phát, tiền tài tăng vọt, đổi đời giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, từ cuối tháng 11 vận trình công việc của người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, đạt được thành tích cao. Đây là một ngày mà quý bạn nhận được rất nhiều cơ hội mới đến với mình, hãy nắm bắt lấy.

Đặc biệt những người làm nghề tự do, những người kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều tài lộc. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà chi tiêu quá tay nhé!

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng êm đẹp, vợ chồng cải thiện tình cảm, con cái vâng lời. Những người độc thân cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Dậu từ cuối tháng 11 được quan hệ tam hợp cục hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Phú quý tề gia, Rồng vàng vào nhà từ cuối tháng 11: 3 tuổi đón lộc rộn ràng, kinh doanh nhuận phát, tiền tài tăng vọt, đổi đời giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ cuối tháng 11, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Mùi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, tuổi Mùi có thể vượt qua thách thức của công việc trong năm Quý Mão và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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