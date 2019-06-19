Phụ nữ thuộc top con giáp này sinh ra là để làm khổ đàn ông, dù không xinh đẹp nhưng lại có sức hút 'chết người'

Tâm linh - Tử vi 19/06/2019 17:40

3 nàng giáp không xinh đẹp nhưng lại có sức quyến rũ vô cực, khiến đàn ông say mê cả đời.

Những nàng giáp có tên trong danh sách sau nổi tiếng đào hoa, dù chẳng ra sức mồi chài đàn ông vẫn say mê như điếu đổ, quyết dùng trăm phương nghìn kế để cưới làm vợ.

Phụ nữ thuộc top con giáp này sinh ra là để làm khổ đàn ông, dù không xinh đẹp nhưng lại có sức hút 'chết người' - Ảnh 1
Không phải xinh đẹp, chính sự tài năng, khôn ngoan của Tỵ mới là chất men say khiến biết bao đàn ông si mê như điếu đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trời sinh phụ nữ tuổi Tỵ cá tính, mạnh mẽ và tự chủ đời mình. Con giáp này yêu thương, chiều chuộng bản thân, luôn nỗ lực không ngừng để có được cuộc sống đủ đầy, sung túc. Họ chăm chỉ làm việc, phấn đấu trong sự nghiệp để có thể kiếm được nhiều tiền, thoải mái dùng tiền mình kiếm ra để thỏa sức thực hiện những ấp ủ, ước mơ của bản thân.

Không phải xinh đẹp, chính sự tài năng, khôn ngoan của Tỵ mới là chất men say khiến biết bao đàn ông si mê như điếu đổ. Tỵ là nàng giáp không cần “thả thính” đàn ông cũng chết mê chết mệt chỉ sau một lần gặp gỡ. Bởi lẽ, phụ nữ đẹp nhiều vô kể, phụ nữ thú vị như Tỵ lại cực khó tìm.

Phụ nữ thuộc top con giáp này sinh ra là để làm khổ đàn ông, dù không xinh đẹp nhưng lại có sức hút 'chết người' - Ảnh 2
Càng tiếp xúc với cô nàng quyến rũ, dày kinh nghiệm sống và biết lý lẽ như Ngọ đàn ông càng muốn được bên họ dài lâu, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Bất cần, ngông cuồng và có phần háu thắng nên phụ nữ tuổi Ngọ khá nổi loạn và sống bản năng. Họ ham thích khám phá những điều mới mẻ, dám liều lĩnh và không ngại dấn thân. Vậy nên, dù thân cô thế cô nhưng nàng giáp này vẫn có thể tự gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Một khi đã rơi vào lưới tình của phụ nữ tuổi Ngọ đàn ông có dùng cả đời này cũng không thể thoát ra được. Bởi càng tiếp xúc với cô nàng quyến rũ, dày kinh nghiệm sống và biết lý lẽ như Ngọ đàn ông càng muốn được bên họ dài lâu, nửa bước không rời.

Phụ nữ thuộc top con giáp này sinh ra là để làm khổ đàn ông, dù không xinh đẹp nhưng lại có sức hút 'chết người' - Ảnh 3
Nàng Dần luôn biết cách biến mình trở thành trung tâm qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói của mình chốn đông người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Thông minh, sắc sảo lại cá tính nên phụ nữ tuổi Dần rất khác biệt so với những cô nàng nhu mì, yểu điệu ngoài kia. Họ không cố gắng khoe da thịt để mồi chài đàn ông, cũng chẳng dùng chiêu trò để người khác phải chú ý đến mình. Nàng Dần luôn biết cách biến mình trở thành trung tâm qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói của mình chốn đông người.

Kiệm lời, tinh tế và khá kiêu kỳ nên dù có rất nhiều đàn ông theo đuổi nhưng chỉ khi đứng trước người “hơn mình một cái đầu” và khiến mình tôn trọng thì Dần mới chấp nhận lời yêu. Tâm lý, thành công lại cuồng nhiệt nên một khi đã lạc lối chẳng ai có thể bước chân ra khỏi con tim Dần.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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