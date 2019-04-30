3 nàng giáp mang mệnh phượng hoàng, cả đời giàu sang phú quý, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 30/04/2019 13:54

Phụ nữ thuộc top con giáp này chắc chắn sẽ thành mệnh phụ phu nhân, tự làm đại gia của chính mình, sau tuổi 35 nhà xe có đủ, giàu sang tột đỉnh.

Tử vi học chỉ rõ, phụ nữ thuộc 3 con giáp này chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, cả đời hưởng phú quý an nhàn, sung sướng hơn người.

3 nàng giáp mang mệnh phượng hoàng, cả đời giàu sang phú quý, ngập trong biển tiền - Ảnh 1
Mão nắm trong tay cơ ngơi bạc tỷ, nhà xe có đủ, nửa đời còn lại chỉ việc rung đùi hưởng lộc, an nhàn đón phú quý ập vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão vốn hiền lành, lương thiện và luôn biết suy nghĩ cho người khác. Con giáp này sống chân thành, sẵn lòng vì cộng đồng mà chấp nhận ôm lấy thua thiệt vào người mà không hề ca thán. Dẫu không có quá nhiều tham vọng, chỉ ước mong một cuộc đời bình yên nhưng trời lại cho họ nhiều hơn như thế.

Từ ngưỡng 35 trở đi, Mão sẽ hái ra tiền, công danh sự nghiệp đều viên mãn như ý khiến ai cũng hờn ghen. Họ nắm trong tay cơ ngơi bạc tỷ, nhà xe có đủ, nửa đời còn lại chỉ việc rung đùi hưởng lộc, an nhàn đón phú quý ập vào nhà tới tấp.

3 nàng giáp mang mệnh phượng hoàng, cả đời giàu sang phú quý, ngập trong biển tiền - Ảnh 2
Ngọ có số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân, nếu không trở thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh người tuổi Ngọ cá tính, quyết đoán và khá cứng đầu. Một khi đã muốn thứ gì họ sẽ nỗ lực không ngừng để có được, khổ cực gian truân đến mấy cũng không quản ngại. Vậy nên, dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Ngọ chắc chắn sẽ trở nên giàu có, tài chính vững vàng.

Càng chăm chỉ làm ăn Ngọ càng thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Không chỉ cải thiện thu nhập con giáp này còn khiến số dư trong tài khoản của mình tăng theo cấp số nhân, nếu không trở thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả.

3 nàng giáp mang mệnh phượng hoàng, cả đời giàu sang phú quý, ngập trong biển tiền - Ảnh 3
Sau tuổi 35, phụ nữ tuổi này sẽ có cơ ngơi đồ sộ, gia nhập hội đại gia khét tiếng, giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học chỉ rõ, phụ nữ tuổi Dần có mệnh phượng hoàng, chắc chắn sẽ trở thành mệnh phụ phu nhân, có kẻ hầu người hạ. Con giáp này có tham vọng đổi đời, nhạy bén với tiền bạc nên luôn biết tận dụng thời cơ trời cho để tiền đẻ ra tiền, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Càng về hậu vận Dần càng thêm phúc thêm phần, được thần tài thương yêu, thần may mắn theo chân nên muốn nghèo cũng không được. Sau tuổi 35, phụ nữ tuổi này sẽ có cơ ngơi đồ sộ, gia nhập hội đại gia khét tiếng, giàu ú ụ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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