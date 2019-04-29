3 con giáp có duyên với thần tài, từ đầu tháng 5/2019 sẽ đổi vận bất ngờ, phú quý ập vào nhà dồn dập

Tâm linh - Tử vi 29/04/2019 12:58

Nhờ phúc phần trời cho, thần tài nâng đỡ 3 con giáp này sẽ trở thành đại gia trong tích tắc, tiền tài dư dả, phú quý an nhàn trong tháng 5 tới.

Trong tháng 5 tới, những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ phát tài phát lộc, phú quý đầy nhà, muốn nghèo cũng không được.

3 con giáp có duyên với thần tài, từ đầu tháng 5/2019 sẽ đổi vận bất ngờ, phú quý ập vào nhà dồn dập - Ảnh 1
Chẳng những không cần lo lắng chuyện tiền nong, Thân còn trúng quả lớn, chỉ việc nằm trên đống vàng mà thụ lộc, sung sướng khôn cùng - Ảnh minh họa: Internet

1. Tuổi Thân

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Thân dù là nam hay nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và có chí làm giàu. Họ chấp nhận đối mặt với khó khăn, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong sự nghiệp. Chỉ cần kiếm được nhiều tiền, làm ăn chân chính Thân sẽ nỗ lực không ngừng, khổ mấy cũng chịu được.

Vất vả là thế nhưng càng cố gắng Thân càng gặt hái được nhiều thành công, càng về hậu vận càng may mắn hơn người. Đặc biệt, trong tháng 5 tới nhờ có thần tài nuông chiều đời Thân sẽ bước vào thời hoàng kim. Chẳng những không cần lo lắng chuyện tiền nong, Thân còn trúng quả lớn, chỉ việc nằm trên đống vàng mà thụ lộc, sung sướng khôn cùng.

3 con giáp có duyên với thần tài, từ đầu tháng 5/2019 sẽ đổi vận bất ngờ, phú quý ập vào nhà dồn dập - Ảnh 2
Dậu sẽ làm đâu thắng đó, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì số dư trong tài khoản ngân hàng cũng tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Dậu

Siêng năng, chăm chỉ và chịu thương chịu khó nên người tuổi Dậu được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Bề trên sẽ ban cho Dậu vô số cơ hội kiếm tiền, giúp họ đổi vận chỉ trong tích tắc. Nhờ thế, dù không sinh ra trong gia đình giàu có Dậu vẫn gầy dựng được cơ ngơi bạc tỷ, tiền chất chật nhà.

Chỉ cần bước vào tháng 5, Dậu sẽ làm đâu thắng đó, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì số dư trong tài khoản ngân hàng cũng tăng nhanh đến chóng mặt. Phú quý ập vào nhà, sung túc đủ đầy, thành công mỹ mãn chính là phúc phần mà Dậu nắm chắc trong tay.

3 con giáp có duyên với thần tài, từ đầu tháng 5/2019 sẽ đổi vận bất ngờ, phú quý ập vào nhà dồn dập - Ảnh 3
Chỉ cần nắm chắc thời cơ, nỗ lực không ngừng thì vinh hoa phú quý đang ở ngay trước mắt Sửu - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu cần cù, siêng năng và tham công tiếc việc. Họ không mơ mộng hão huyền, càng không nghĩ đến những điều viển vông. Sống thực tế, nhìn xa trông rộng lại có ý chí kiên cường nên dù bị vùi dập, hãm hại đến mức trắng tay Sửu cũng nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, đứng vững trên thương trường.

Kỷ Hợi 2019, người tuổi Sửu sẽ đón mưa tài lộc, dễ dàng phát tài. Chỉ cần nắm chắc thời cơ, nỗ lực không ngừng thì vinh hoa phú quý đang ở ngay trước mắt Sửu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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