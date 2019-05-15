3 nàng giáp lận đận tình duyên, thông minh, xinh đẹp đến mấy vẫn bị chồng cắm sừng

Phụ nữ thuộc top con giáp này nổi tiếng bạc phận, dẫu có hi sinh tất cả vì gia đình thì sau cũng vẫn bị chồng phản bội, cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác.

Đối phương không những lười nhác, đổ mọi trách nhiệm vun vén, chăm sóc gia đình lên đầu vợ mà còn vô tâm với con cái. Nếu không sớm điều chỉnh thì sớm muộn gì hôn nhân của Dần cũng gặp sóng to gió lớn, chồng cặp kè với gái lạ sau lưng vợ.

Phụ nữ tuổi Dần cá tính, mạnh mẽ và có bản lĩnh. Ngay từ thuở độc thân nàng Dần đã có sự nghiệp thành công, kiếm được nhiều tiền. Họ tài năng đến mức ngay cả đàn ông cũng phải kiêng nể, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chính vì Dần quá giỏi giang, có thể tự mình làm được tất cả mọi thứ nên chồng của họ trở nên ỷ lại.

Một khi đã yêu họ không màng đúng sai, dẫu đối phương có đối xử tệ bạc đến mấy cũng chẳng dám dứt khoát buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, phụ nữ tuổi Tỵ nổi tiếng khôn khéo, giỏi giang. Họ biết cách đối nhân xử thế, sẵn lòng giúp đỡ những người khốn khó hơn mình nên được trời thương mà ban cho vô số bổng lộc. Trong công việc Tỵ quyết liệt, táo bạo và nhạy bén nên sớm gặt hái thành công.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm Tỵ lại khá lụy tình, yếu đuối. Một khi đã yêu họ không màng đúng sai, dẫu đối phương có đối xử tệ bạc đến mấy cũng chẳng dám dứt khoát buông tay mà lại ra sức níu kéo. Đây chính là lý do vì sao đời Tỵ chìm trong nước mắt, đúng như câu nói “hồng nhan bạc phận”.

Dậu đừng quá tin tưởng chồng, cũng đừng dễ dàng bị những lời mật ngọt làm cho mê muội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là mẫu phụ nữ lãng mạn, dịu dàng và rất nuông chiều, chăm sóc người yêu. Chỉ cần làm đối phương vui họ sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì, thế nên, họ dễ bị đàn ông lợi dụng. Dậu đừng quá tin tưởng chồng, cũng đừng dễ dàng bị những lời mật ngọt làm cho mê muội.

Dậu hãy đủ tỉnh táo trước những dấu hiệu bất thường, trước sự thay lòng đổi dạ của chồng. Đừng chờ đến khi “bắt ghen tận giường” mới tin chồng ngoại tình thì đã quá đớn đau, thương tổn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.