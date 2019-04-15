3 con giáp tài vận bùng nổ, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn trong tháng 5/2019

Sau những vận hạn, bước chân vào tháng 5/2019, những con giáp này sẽ bước vào thời hoàng kim, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Tử vi học có nói, tháng 5/2019 chính là thời điểm vận số của Dậu đỏ như son. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tiền cứ chảy vào túi Dậu tới tấp, khiến họ phải thức thâu đêm để đếm mới xuể.

Trời sinh người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, siêng năng và có trách nhiệm trong công việc. Họ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào, càng không để người khác quyết định đời mình. Cần mẫn vươn lên, tích tiểu thành đại chính là công thức tạo nên thành công cho người tuổi Dậu.

Mão chỉ cần kiên định với lựa chọn, chí thú làm ăn thì chắc chắn sẽ gom được bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người sống tình cảm, suy nghĩ thấu đáo lại thương người nên Mão được rất nhiều người quý mến thương yêu, được bề trên nuông chiều. Càng tích được nhiều công đức Mão càng thêm phúc thêm phần, sự nghiệp thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.

Mão sẽ có vận may lội ngược dòng sau bao ngày vất vả. Cụ thể, tháng 5 này Mão sẽ được thần tài đưa lối, tìm được hướng đi đúng đắn cho công việc của mình. Từ đây, Mão chỉ cần kiên định với lựa chọn, chí thú làm ăn thì chắc chắn sẽ gom được bạc tỷ, đổi đời ngoạn mục.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp với người tuổi Mùi, vậy nên họ làm gì cũng được thần tài hỗ trợ, thần may mắn theo chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chịu thương chịu khó, khôn ngoan và tinh tế nên dù sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khó thì Mùi vẫn có đủ khả năng để gầy dựng sự nghiệp hiển hách. Họ đi tắt đón đầu, có những sáng kiến đáng nể nên càng về hậu vận càng phú quý đầy mình, phát tài phát lộc.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp với người tuổi Mùi, vậy nên họ làm gì cũng được thần tài hỗ trợ, thần may mắn theo chân. Nếu biết nắm bắt thời cơ, phát huy thế mạnh Mùi sẽ có tháng 5 bội thu, cả năm sung túc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.