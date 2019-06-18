3 nàng giáp là thần tài tái thế, giúp chồng giàu có hưng thịnh, con cái công thành danh toại

Lấy được phụ nữ thuộc top con giáp này làm vợ, đàn ông như hổ mọc thêm cánh, đổi đời ngoạn mục, nếu không có nhà lầu xe sang cũng thành tỷ phú, sung sướng như tiên.

Sau khi kết hôn, Ngọ chính là tay hòm chìa khóa của gia đình chồng. Chẳng những giúp tiền đẻ ra tiền, Ngọ còn là trợ thủ đắc lực giúp chồng ăn nên làm ra, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Càng về hậu vận vợ chồng nhà Ngọ càng sung túc đủ đầy, sướng không ai bì kịp.

Trời sinh phụ nữ tuổi Ngọ là con giáp phóng khoáng, ham thích khám phá và không ngừng theo đuổi đam mê. Thuở đầu khởi nghiệp dù gặp phải vô số khó khăn, nếm trải mùi vị của thất bại nhưng Ngọ chẳng hề nao núng. Họ liều lĩnh, dám dấn thân và kiên định nên trước sau gì cũng công thành danh toại, của nả chất đống.

Có người vợ tài năng, tinh tế lại vượng phu ích tử như Mão chồng ắt giàu sang vô đối, con cái cũng nhờ thế mà thành đạt, có địa vị trong xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão

Mão là nàng giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách đối nhân xử thế. Con giáp này chẳng bao giờ để mình bị cuốn vào thị phi vô nghĩa, cũng không cho phép bất cứ ai lợi dụng mình. Họ thẳng thắn, sòng phẳng và chẳng thèm tranh giành, hãm hại ai bao giờ. Độc lập, mạnh mẽ lại có gan làm giàu nên ngay từ thuở độc thân Mão đã có bạc tiền dư dả, tiền chất chật két.

Kết hôn chính là cột mốc quan trọng trong cuộc đời Mão. Bởi nhờ có gia đình, chồng con mà con giáp này càng nỗ lực kiếm tiền, cùng chồng gầy dựng sự nghiệp. Có người vợ tài năng, tinh tế lại vượng phu ích tử như Mão chồng ắt giàu sang vô đối, con cái cũng nhờ thế mà thành đạt, có địa vị trong xã hội.

Họ cũng chẳng tiếc công giúp chồng tạo dựng sự nghiệp, khiến chồng có công danh xán lạn, ai cũng nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tý

Thông minh, khôn khéo lại giỏi quản lý tài chính nên ngay từ ngày độc thân Tý đã tự mình lập nghiệp, kiếm được bộn tiền. Họ chẳng cậy nhờ mẹ cha, không ỷ lại vào đàn ông nên ai nhìn vào thần thái, sự tự tin và gia tài của phụ nữ tuổi Tý cũng thầm ái mộ.

Đàn ông yêu Tý rất nhiều, nhưng nàng giáp này chỉ bị thu phục bởi người cho mình cảm giác an toàn trong tình yêu. Dè dặt, cẩn trọng là thế nhưng khi đã kết hôn Tý sẽ hết lòng hết dạ yêu thương, chăm sóc mái ấm của mình. Họ cũng chẳng tiếc công giúp chồng tạo dựng sự nghiệp, khiến chồng có công danh xán lạn, ai cũng nể trọng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.