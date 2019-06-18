3 con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, phát tài cực to trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18/06/2019 14:48

Chỉ trong 7 ngày tới những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, đếm tiền sái tay khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Nhờ có thần tài chấm số đỏ, 3 con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, ngồi chơi cũng có tiền ập vào nhà tới tấp trong 7 ngày tới.

3 con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, phát tài cực to trong 7 ngày tới - Ảnh 1
Chẳng những có bạc tỷ trong tay Hợi còn có của ăn của để, đời phất lên chỉ trong tích tắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp biết điều, khôn ngoan và có tinh thần cầu tiến. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Hợi chưa bao giờ chấp nhận già đi trong cơ cực. Họ khát khao đổi đời, nỗ lực không ngừng để làm giàu, để bản thân và gia đình có cuộc sống khấm khá, sung túc.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Hợi, mang đến cho họ vô số tin vui tài lộc. Đặc biệt, trong 7 ngày tới Hợi sẽ trúng quả trời cho, nằm trên đống vàng. Chẳng những có bạc tỷ trong tay Hợi còn có của ăn của để, đời phất lên chỉ trong tích tắc.

3 con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, phát tài cực to trong 7 ngày tới - Ảnh 2
Nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối Tý sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cá tính và cực tinh tế trong đối nhân xử thế nên Tý được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Từ thần tài, thần may mắn đến trời Phật đều nuông chiều con giáp này hết lòng, tạo mọi điều kiện để họ phát triển sự nghiệp, thăng tiến nhanh như vũ bão.

Tử vi học có nói, trong nửa cuối năm 2019 Tý sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, sung sướng như tiên. Trong 7 ngày tới, nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối Tý sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

3 con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, phát tài cực to trong 7 ngày tới - Ảnh 3
Chẳng những đổi vận, cuộc sống giàu sang ập xuống đầu Sửu còn công thành danh toại, nửa đời còn lại ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Siêng năng, cần cù lại chịu thương chịu khó nên Sửu được đồng nghiệp thương yêu, cấp trên nâng đỡ hết lòng. Chính nhờ sống hiền hậu, chẳng tranh giành hay hơn thua với ai nên càng ngày Sửu càng được trời thương mà ban cho vô số phúc lành.

Sau những mệt mỏi, thất bại, Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình trong 7 ngày tới. Chẳng những đổi vận, cuộc sống giàu sang ập xuống đầu Sửu còn công thành danh toại, nửa đời còn lại ngập trong nhung lụa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp may mắn hơn người, giàu sau một đêm trong nửa cuối tháng 6/2019

3 con giáp may mắn hơn người, giàu sau một đêm trong nửa cuối tháng 6/2019

Vận xui tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp 3 con giáp này đổi đời ngoạn mục, thần tài gõ cửa dồn dập trong nửa cuối tháng 6/2019.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay