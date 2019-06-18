3 con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, phát tài cực to trong 7 ngày tới

Nhờ có thần tài chấm số đỏ, 3 con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, ngồi chơi cũng có tiền ập vào nhà tới tấp trong 7 ngày tới.

Kỷ Hợi 2019 là năm may mắn của người tuổi Hợi, mang đến cho họ vô số tin vui tài lộc. Đặc biệt, trong 7 ngày tới Hợi sẽ trúng quả trời cho, nằm trên đống vàng. Chẳng những có bạc tỷ trong tay Hợi còn có của ăn của để, đời phất lên chỉ trong tích tắc.

Hợi là con giáp biết điều, khôn ngoan và có tinh thần cầu tiến. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Hợi chưa bao giờ chấp nhận già đi trong cơ cực. Họ khát khao đổi đời, nỗ lực không ngừng để làm giàu, để bản thân và gia đình có cuộc sống khấm khá, sung túc.

Nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối Tý sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cá tính và cực tinh tế trong đối nhân xử thế nên Tý được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Từ thần tài, thần may mắn đến trời Phật đều nuông chiều con giáp này hết lòng, tạo mọi điều kiện để họ phát triển sự nghiệp, thăng tiến nhanh như vũ bão.

Tử vi học có nói, trong nửa cuối năm 2019 Tý sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, sung sướng như tiên. Trong 7 ngày tới, nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối Tý sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

Chẳng những đổi vận, cuộc sống giàu sang ập xuống đầu Sửu còn công thành danh toại, nửa đời còn lại ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Siêng năng, cần cù lại chịu thương chịu khó nên Sửu được đồng nghiệp thương yêu, cấp trên nâng đỡ hết lòng. Chính nhờ sống hiền hậu, chẳng tranh giành hay hơn thua với ai nên càng ngày Sửu càng được trời thương mà ban cho vô số phúc lành.

Sau những mệt mỏi, thất bại, Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình trong 7 ngày tới. Chẳng những đổi vận, cuộc sống giàu sang ập xuống đầu Sửu còn công thành danh toại, nửa đời còn lại ngập trong nhung lụa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.