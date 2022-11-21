Phụ nữ thuộc 3 con giáp dưới đây dễ rơi vào những cuộc tình 'chóng vánh' vì bản tính rung động

Ngựa có tính cách khá nổi trội đó là nhanh nhẹn, hoạt bát. Họ ưa di chuyển, thích sự tự do và rất khó chịu với việc phải ngồi yên một chỗ. Khả năng quan sát của họ cũng khá nhanh nhạy.

Tuổi Ngọ là cái tên không thể bỏ qua khi bạn muốn biết Phụ nữ thuộc con giáp nào dễ ngoại tình nhất. Nếu người đàn ông của mình chẳng may có một chút xao nhãng sẽ khiến người tuổi Ngọ dễ dàng có cảm giác trống vắng, bị bỏ rơi. Cô nàng tuổi Ngọ chưa lập gia đình dễ rơi vào tình trạng bắt cá 2 tay, dễ bị người đàn ông khác dụ dỗ dù rằng đã có người yêu. Do đó, cô nàng tuổi Ngọ nên tự ý thức được việc gì không nên làm khi đã lường trước hậu quả của nó. Đồng thời, người đàn ông cầm cương ngựa cần có đủ bản lĩnh nếu không thì họ sẽ dễ dàng ngoại tình trong chớp mắt.

Mặc dù họ yêu đương rất mãnh liệt nhưng kèm theo đó là tính cách cả thèm chóng chán. Để duy trì được tình yêu lâu dài với họ là điều không hề dễ dàng. Khi đối phương có những cử chỉ, hành động thân mật thì trái tim nhạy cảm của họ rất dễ xao động.

Phụ nữ tuổi Hợi

Theo quan niệm tử vi thì trong năm 2022, Hợi là con giáp "đỏ tình đỏ tài". Không chỉ sự nghiệp thăng tiến, vận đào hoa của người tuổi Hợi cũng nở rộ. Trong chuyện tình cảm cá nhân, người tuổi Hợi chung tình nên dễ dẫn đến lụy tình. Họ thích đắm chìm trong những suy tư, nỗi buồn, hoài niệm và không muốn chia sẻ với ai. Họ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Khi bị tổn thương, họ sẽ nhớ rất lâu. Họ chỉ cất giấu trong lòng rồi thi thoảng gặm nhấm nỗi buồn một mình.

Cũng chính bởi điều này khiến người cầm tinh con heo thường thấy cô độc, lạc lõng trong mối quan hệ yêu đương, mặc dù có thể họ đang nắm giữ một tình yêu nồng nàn.

Vì vậy, Hợi rất dễ rơi vào tình cảnh "tình cũ không rủ cũng tới", chỉ một phút yếu lòng họ sẽ không giữ được mình. Nếu không tỉnh táo, rất có thể Hợi phải trả giá bằng hạnh phúc mình đang có.

Phụ nữ tuổi Dậu

Nữ tuổi Dậu là con giáp thứ 10 trong hệ tử vi phương Đông. Họ rất thích chưng diện, biết cách để chăm sóc ngoại hình và luôn muốn mình có thể tập trung được sự chú ý. Trong tình yêu, họ là những người phụ nữ chung thủy, biết cách vun vén cho hạnh phúc gia đình và chăm lo cho con cái, là một người vợ, người mẹ lý tưởng.

Cũng chính vì điều này mà họ dễ khiến đàn ông xiêu lòng, đam mê nhất thời. Khó tránh được việc ong bướm theo đuổi, dễ rơi vào lưới tình. Cô nàng tuổi Dậu là một trong những con giáp nữ đào hoa nhất.

Cô nàng dễ bị xiêu lòng với những lời đường mật, rất muốn được đối phương chiều chuộng và vô cùng yêu thích sự lãng mạn. Khả năng ngoại tình của họ rất cao khi gặp phải kiểu đàn ông quá khô khan.

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