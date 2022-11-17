Con giáp nào vơ bạc ôm vàng trong tết Quý Mão, sự nghiệp viên mãn, vận trình hanh thông?

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn không còn phải đau đầu khi nhắc đến tiền bạc. Trong thời điểm Tài Thần đang mỉm cười bản mạnh nếu nhanh chóng chớp được thời cơ sẽ dành được ưu thế lớn trong lĩnh vực đang làm.

Người tuổi Thìn là một người đã lớn tuổi và giàu có kinh nghiệm cũng như có vị thế nhất định trong xã hội sẽ nâng bước cho bạn nhanh chóng đạt được thành tựu mới mẻ.

Người tuổi này bản tính hiếu khách, hiền hòa lại thêm biết cách nói lời dễ nghe khiến mọi người xung quanh yêu quý. Giai đoạn 3 tháng tới đây cũng rơi vào trúng Tết Âm lịch, con giáp này nhanh chóng gặp được quý nhân trợ giúp.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Bước sang tháng 12, con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Bước sang tháng 12, con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Những người làm kinh doanh cũng đang tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc, cuối năm sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần trong 3 tháng trước đó liên tiếp gặp điều xui xẻo, đặc biệt thường xuyên mất tiền oan cho những việc đáng tiếc. Nhưng thời điểm từ nay đến Tết âm lịch hoàn bạn có thể lấy lại những gì đã mất.

Những dự án tưởng chừng như bỏ sót lại nhanh chóng được thực nghiệm, không những vậy còn thuận lợi tiến hành bước đầu tạo ra lợi nhuận. Nếu tiếp tục chăm chút, đầu tư cho những dự án này sẽ chẳng mấy chốc mà thu về tay nguồn lợi khổng lồ. Bạn có thể lấy đây làm đòn bẩy để xây dựng đế chế cho riêng mình.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!