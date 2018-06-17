Phụ nữ sinh vào 6 ngày này đẹp bất chấp thời gian, giàu mặc kệ tuổi tác, chỉ lo tiêu tiền xài tiền!

Đây là những phụ nữ có nhan sắc bị thời gian bỏ quên, có tiền bạc được Thần tài ưu ái, cả đời sung sướng khó ai bằng!
- Đây chính là 4 con giáp nữ có số vượng phu, nếu kết hôn sẽ giúp chồng làm nên nghiệp lớn
- 3 con giáp mát tay buôn bán, làm đâu lời đó không ai bằng!
Ngày 2 và 4 âm lịch
Phụ nữ sinh vào ngày này có số mệnh phú quý, dung mạo bất phàm. Họ gặp nhiều may mắn, từ nhỏ đã có gia đình hạnh phúc, được cha mẹ yêu chiều hết mực. Khi trưởng thành họ có đủ đầy mọi thứ khiến nhiều người ganh tị. Dù vậy, người sinh ngày này rất biết quý trọng cuộc sống, không vì mình có đủ đầy mà khinh ai bao giờ. Nhờ vậy, phúc đức của họ lại càng dồi dào, hậu vận giàu sang, càng già càng đẹp.
Ngày 10 và 15 âm lịch
15 là ngay rằm, ai sinh vào ngày này thì định sẵn hạnh phúc đủ đầy. Ngày 10 âm lịch cũng rất tốt, ai sinh ngày này luôn có cuộc sống vui vẻ thoải mái. Phụ nữ sinh 2 ngày này không khi nào lo chuyện nghèo khó. Khi chưa trưởng thành, họ được gia đình chở che, khi bước ra đời lại có quý nhân giúp sức, chuyện khó khăn gì cũng qua. Nhất là từ sau 40 tuổi, họ càng có nhiều phúc đức, có cuộc sống đủ đầy, được chồng yêu chiều, con cháu thiếu thảo. Đặc biệt, họ càng già lại càng đẹp lão.
Ngày 23 và 27 âm lịch
Người sinh vào 2 ngày này có cá tính mạnh mẽ và kiên cường. Dù họ không sinh ra trong gia đình giàu sang nhưng luôn có bản lĩnh xây dựng nghiệp lớn. Dù làm việc gì, họ đều rất lạc quan, bình tĩnh đối mặt trở ngại. Vì vậy mà họ dễ gặp may mắn, được phúc đức trời ban. Nhất là sau 40 tuổi, họ không lo chuyện tiền bạc, thư thả hưởng già, nhan sắc lại càng mặn mà.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.