Nam giới tuổi Mão thường rất giỏi xã giao và cũng khá năng nổ, hoạt bát trong các mối quan hệ xã hội. Vì vậy sự nghiệp của tuổi Mão ngày càng thăng tiến, được cấp trên trọng dụng, thu nhập cao ngất ngưỡng. Họ sẽ không bao giờ để vợ con chịu cảnh túng thiếu. Phụ nữ nào lấy được tuổi Mão sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, an nhàn suốt đời.

Những người đàn ông tuổi Mão thường theo đuổi một cuộc sống gia đình hạnh phúc, hoàn mỹ. Họ rất yêu vợ và luôn sẵn sàng giúp đỡ vợ làm tất cả các công việc nhà, nếu có thời gian. Khi đã yêu thương một người nào đó, họ cũng sẽ yêu hết mình. Đàn ông tuổi Mão chính là lựa chọn lý tưởng để trở thành một người chồng tốt. Họ sẽ là người chung thủy tuyệt đối, không bao giờ phản bội vợ.

Tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn là những người hăng hái giúp đỡ vợ công việc nhà. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình của phần lớn người tuổi Thìn đều rất hạnh phúc. Có thể nói, họ sẽ là những người chồng, người cha tốt trong gia đình. Tuổi Thìn sẽ trở thành một người chồng chung thủy, không bao giờ có tư tưởng ngoại tình. Họ cũng là một người chồng tâm lý, luôn thấu hiểu những tâm tư tình cảm của vợ, không bao giờ để cô ấy phải buồn lòng vì những chuyện nhỏ nhặt. Tuổi Thìn nên biết trân trọng, nắm giữ lấy những gì mình đang có, không nên mơ tưởng hão huyền.

Tuổi Tuất

Những người đàn ông tuổi Tuất thường rất coi trọng gia đình. Họ cũng thường coi mình là trụ cột, là người chủ trong gia đình, chỗ dựa tinh thần cho vợ con. Họ dành phần lớn tình yêu cho gia đình và cùng người bạn đời của mình chung sống một cách vui vẻ. Họ luôn biết kính trọng lẫn nhau để cùng hưởng hạnh phúc, an nhàn, làm cho gia đình hòa thuận, êm ấm.

Nếu một cô gái nào đó yêu, kết hôn và tin tưởng hoàn toàn vào một người chồng tuổi Tuất thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ phải cảm thấy thất vọng về chồng của mình. Người chồng ấy sẽ chung thủy với họ suốt đời và cũng không bao giờ để họ phải lo lắng về những khoản chi tiêu trong gia đình như tiền thuê nhà, tiền chi trả các hóa đơn hàng tháng...

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm