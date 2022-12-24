Phật Tổ độ mệnh, Bồ Tát khai lộc: 3 con giáp cuối năm 2022 tài lộc bùng nổ, làm ăn vượng phát, cuộc đời lên hương, tiền bạc rủng rỉnh

Thực chất, bản tính của người cầm tinh con ngựa rất đơn giản, lương thiện và thật thà. Con giáp này thường không đam mê những trò chơi may rủi như xổ số, cờ bạc. Nhưng một khi đã thích thì sẽ thành nghiện, khó mà dứt ra được.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ lại luôn may mắn hơn những con giáp khác. Chẳng hạn như đi buôn bán sẽ có người dẫn đường chỉ lối, đầu tư làm ăn có người tư vấn. Cuối năm nay, công việc của bản mệnh sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi, thu nhập tài chính ổn định hơn thời gian trước.

Bên cạnh đó, do có quý nhân phù trợ nên trong sắp tới người tuổi Ngọ có thể bất ngờ trúng số độc đắc, tiền tài "đếm không xuể", vật chất cất đầy nhà.

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ là những người thông minh, lanh lơi, giỏi xử lý tình huống trong những hoàn cảnh éo le. Người tuổi Tỵ vốn biết nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để có thể xây dựng cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Thời gian trước, tuổi Tỵ đã gặp phải không ít khó khăn, trắc trở, thậm chí có người phải đánh đổi nhiều thứ, hy sinh những điều mình từng trân trọng. Tuy nhiên, người xưa có câu "khổ tận cam lai", tức là mọi chuyện khi đến một giới hạn nào đó thì sẽ chuyển qua một giai đoạn mới tốt đẹp hơn.

Cuối năm nay, tuổi Tỵ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Tỵ cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi sự thay đổi xung quanh mình.

Ngoài ra, từ giai đoạn này trở đi, thần tài cũng sẽ chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng sẽ thu được tài lộc, dự kiến cuối năm thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Dần

Cuối năm nay, vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tốt. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có được những điều mình muốn, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay, thoải mái chi tiêu, không cần phải nhìn trước ngó sau, thắt lưng buộc bụng.

Chuyện kinh doanh thuận lợi, khách hàng càng ngày càng lui đến nhiều khi biết tiếng. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương thăng chức, khả năng thăng tiến ngày càng cao hơn, tỷ lệ thuận với những cố gắng và nỗ lực trong công việc của bạn.

Tuổi Dần gặp nhiều chuyện may đến mức trúng thưởng, trúng số cũng không có gì là lạ. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần có thể gặt hái hoa thơm trái ngọt, thoải mái mua sắm chi tiêu theo ý thích của mình.

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