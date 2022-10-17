Phật che chở, Ngọc Hoàng thương: 3 tuổi như "Phượng hoàng tung cánh", tiền bạc rủng rỉnh, tài vận thăng hoa, tình duyên viên mãn từ cuối tháng 10 dương lịch

Tử vi nói rằng vận thế của tuổi Thìn trong thời gian trước không được thuận lợi, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Vào cuối tháng 10 dương lịch, vận trình của tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Được cát tinh soi chiếu nên tuổi Thìn liên tiếp đón nhận tin vui trong chuyện công việc lẫn tình cảm.

Trong khoảng thời gian này, tuổi Thìn có thể nhận được một khoản tiền lớn đến một cách bất ngờ. Đó có thể là bốc thăm trúng thưởng hoặc trúng số. Ngoài ra, thu nhập tăng cao nhờ công việc phát triển ổn định cũng giúp bản mệnh có cơ hội sống đủ đầy.

Sự nghiệp của tuổi Thìn phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Cơ may bạn nhận được khaonr lợi nhuận lớn từ việc chăm chỉ làm ăn sẽ rất cao.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão làm công ăn lương có sự nghiệp phát triển tương đối ổn định. Bạn sẽ được cấp trên cất nhắc nếu thể hiện được điểm mạnh riêng có của bản thân, giúp tình hình tài chính trong gia đình được cải thiện nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu là người năng động, có lựa chọn làm thêm các công việc tay trái thì bạn cũng được nhận nguồn thu nhập xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra.

Người làm ăn buôn bán chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần, trong khi đa số mọi người nghỉ ngơi thì bạn lại đang hốt vàng hốt bạc.

Một số người tạo được quan hệ với khách hàng, đối tác triển vọng nên cơ hội kinh doanh mới sẽ được mở ra. Hãy tiếp tục cố gắng, bởi đích đến bạn đặt ra không còn ở xa nữa đâu.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp có ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Những người cầm tinh con rồng này luôn sẵn sàng đối diện với mọi thách thức. Dường như, càng trong hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Tuất lại càng dễ “lội ngược dòng”, có được thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở.

Tuy nhiên, Tuất có một điểm yếu sẽ làm cản trở sự thành công chính là quá nôn nóng và bộc trực. Cá tính mạnh mẽ này sẽ che đi sự sáng suốt, lý tính và quyết đoán bẩm sinh ở người tuổi Thìn. Từ đó, ngăn cản bước đường chinh phục vinh hoa phú quý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.