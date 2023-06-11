Phật Bà ban phúc ban phần, 3 con giáp vạn sự hanh thông trong 3 ngày 11, 12 và 13/6, công danh sự nghiệp thăng hoa, đổi đời trong chớp mắt

Người tuổi Dậu liên tiếp đón tin vui trong 3 ngày 11, 12 và 13/6, nhất là những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Con giáp này có thể góp công sức quan trọng trong việc công ty ký kết các hợp đồng lớn.

Khoảng thời gian này, tuổi Dậu sẽ phải bỏ nhiều công sức, tập trung trí tuệ cho công việc. Bản mệnh liên tục phải trình bày các ý tưởng với cấp trên, với khách hàng. Hãy đảm bảo cơ thể luôn tràn đầy năng lượng để làm việc một cách tốt nhất.

Người tuổi Mùi có bản tính ổn định, tâm lý rất ôn hòa. Họ thông minh lanh lợi, mặt khác lại có khí chất đặc biệt đáng khâm phục, không bao giờ thiếu dũng khí. Người tuổi Mùi là tuýp người có tính cách đặc biệt, giữ được sự ổn định nhưng tính cách lại muôn màu muôn vẻ. Họ tốt bụng và rất tích cực, làm việc gì cũng có quy tắc. Họ biết cách xem xét người khác nghĩ về mình như thế nào nên cũng có thể trao đổi quan điểm, suy nghĩ từ góc độ của người khác, và còn đưa ra lời khuyên cho những người xung quanh. Nhiều bạn bè nhưng ít người đố kỵ, ghen ghét sẽ giúp họ phát triển thuận lợi và có những bước tiến khác biệt trong năm nay.

Trong 3 ngày 11, 12 và 13/6, người cầm tinh tuổi Mùi sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương, cũng khiến bản thân tự tin hơn. Nếu nắm bắt được đúng thời điểm, cuộc sống của người tuổi Mùi có thể thay đổi rất tốt, từ nghèo khó sang giàu có.

Trong 3 ngày 11, 12 và 13/6, họ thực sự có được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp, không những thu nhập tăng cao mà nỗi hoang mang cũng biến mất hoàn toàn, cuộc sống suôn sẻ hơn. Tài năng được bộc lộ hết nên sự nghiệp của họ ngày càng khởi sắc.

Đặc biệt, bên cạnh những người tuổi Mùi đều có quý nhân phù trợ nên cũng có thể mở rộng tầm nhìn và làm giàu thuận lợi. Chính nhờ sự kiên trì và lạc quan nên họ có thể phát triển thuận lợi như mong muốn.



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Tuổi Thìn

Những người cầm tinh tuổi Thìn sẽ có bước phát triển vượt bậc về đường tài lộc, vận mệnh ngày càng khởi sắc trong 3 ngày 11, 12 và 13/6.

Người tuổi Thìn vốn rất năng nổ, siêu năng, có nhiều phát kiến quan trọng trong công việc. Việc duy nhất con giáp cần chú ý là hòa hợp cách làm với đồng nghiệp cũng như cấp trên. Chỉ cần người tuổi Thìn khéo léo hơn trong cách truyền đạt vấn đề, sẽ được công nhận năng lực, kẻ xấu muốn chia rẽ cũng khó lòng.

Trong 3 ngày 11, 12 và 13/6 là thời điểm tốt đẹp của Thìn, họ có cơ may kiếm được nhiều tiền, làm gì cũng thuận, cuộc sống bội phần dư dả.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.