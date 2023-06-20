Phải qua Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp mới thoát kiếp nghèo, vươn mình phất cao, đếm tiền sái tay, xây nhà to mua xế xịn chỉ trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 19:27

Chờ qua ngày Tết Đoan Ngọ, những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tiền ùn ùn chui vào túi, mọi gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc tràn vào nhà.

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp kiên nhẫn, nhanh nhẹn và cực khôn ngoan. Dù không may mắn như những người khác nhưng nhờ ý chí kiên cường, tinh thần ham học hỏi nên qua ngày Tết Đoan Ngọ, tuổi Thân sẽ liên tục đón tin vui tài lộc.

Nhờ được thần tài rót lộc vào nhà Thân sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu sang tột đỉnh. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thêm phúc thêm phần, phát tài thật to là phúc phần trời đã an bài cho con giáp tuổi Thân.

Phải qua Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp mới thoát kiếp nghèo, vươn mình phất cao, đếm tiền sái tay, xây nhà to mua xế xịn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sự thông minh, tài năng và óc sáng tạo của Ngọ chính là chìa khóa mang lại thành công trong sự nghiệp cho họ. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2023 do bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên Ngọ phải đối mặt với không ít khó khăn trong công việc, phải gánh lấy món nợ khá lớn.

Ngọ đừng vội nản lòng, cũng đừng buông xuôi bởi qua ngày Tết Đoan Ngọ, cuộc sống của Ngọ sẽ như bước sang trang mới. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ biến Ngọ trở thành con giáp giàu có bậc nhất, cứ ngủ một giấc thức dậy lại thấy tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy.

Phải qua Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp mới thoát kiếp nghèo, vươn mình phất cao, đếm tiền sái tay, xây nhà to mua xế xịn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thẳng thắn, điềm đạm và chịu thương chịu khó nên dù nếm trải bao nhiêu chông chênh, khốn khó Dậu cũng không đầu hàng số phận. Họ dám đương đầu với thất bại, dám đứng lên từ chính sai lầm của mình nên càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, lắm của nhiều tiền.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, qua ngày Tết Đoan Ngọ, tuổi Dậu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Công việc thịnh vượng thăng hoa, tài vận cải thiện ngoạn mục, tình duyên ấm êm viên mãn chính là những gì con giáp may mắn này nắm chắc trong tầm tay.

Phải qua Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp mới thoát kiếp nghèo, vươn mình phất cao, đếm tiền sái tay, xây nhà to mua xế xịn chỉ trong chớp mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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