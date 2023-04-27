Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút lễ 30 tháng 4: Con giáp này không 'TRÚNG ĐỘC ĐẮT' thì cũng được người quen "BAN LỘC", đi chơi lễ cũng gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 05:32

Lễ 30/4 này, 3 con giáp nhận tài lộc từ trên tời rơi xuống, đi chơi lễ cũng gặp được quý nhân.

Tuổi Sửu

Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút lễ 30 tháng 4: Con giáp này không 'TRÚNG ĐỘC ĐẮT' thì cũng được người quen 'BAN LỘC', đi chơi lễ cũng gặp được quý nhân - Ảnh 1
Qua 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, người tuổi Sửu có một vài tiến triển nhỏ trong công việc, tài chính có khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Qua 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4, người tuổi Sửu có một vài tiến triển nhỏ trong công việc, tài chính có khởi sắc. Bạn cũng có thể nhận được một khoản tiền thưởng nhỏ có tác dụng động viên tinh thần.

Người tuổi Sửu độc thân có cơ hội phát triển nhân duyên trong tuần này. Người thân và bạn bè sẽ giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Những người đã có đôi có cặp hãy chú ý giữ mình, giữ khoảng cách với các đối tượng xung quanh, tránh làm tổn thương nửa kia của mình.

Tuổi Mùi

Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút lễ 30 tháng 4: Con giáp này không 'TRÚNG ĐỘC ĐẮT' thì cũng được người quen 'BAN LỘC', đi chơi lễ cũng gặp được quý nhân - Ảnh 2
Đây là thời điểm tuổi Mùi khá sung mãn về mặt thể chất lẫn tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm tuổi Mùi khá sung mãn về mặt thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới nhằm chứng tỏ bản thân mình. Nếu gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc hoặc cuộc sống, hãy yên tâm rằng bạn đang được rất nhiều người thân thiết yêu mến xung quanh bao bọc và hỗ trợ, nên đừng ngại tìm kiếm sự trợ giúp.

Giống với tuổi Sửu, gia đạo và tình duyên của tuổi Mùi trong ngày cuối tháng này rất tốt. Kể cả có đang thoải mái với tình trạng độc thân của mình, tuổi Mùi cũng có thể mạnh dạn cho bản thân và những đối tác tiềm năng một cơ hội để hẹn hò, tìm hiểu nhau và tiến xa hơn.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm mà tuổi Mùi có thể gánh trách nhiệm của một người giỏi lắng nghe, có thể chăm sóc và làm chỗ dựa cho người thân, bạn bè vượt qua khó khăn.

Tuổi Tý

Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút lễ 30 tháng 4: Con giáp này không 'TRÚNG ĐỘC ĐẮT' thì cũng được người quen 'BAN LỘC', đi chơi lễ cũng gặp được quý nhân - Ảnh 3
Tử vi ngày 30/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay tích cực đón nhận nhiều tin tức vui trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 30/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay tích cực đón nhận nhiều tin tức vui trong ngày.  

Công việc: Công việc người tuổi Tý hôm nay không có nhiều thay đổi, nhận được tin vui tích cực từ công việc đang đảm nhận. 

Tình duyên: Người tuổi Tý thành gia lập thất cả hai hạnh phúc, vui vẻ được gia đình hai bên ủng hộ. 

Tài lộc: Tài lộc có bất ngờ, tiền bạc làm ra chi tiêu thoải mái, tự do. 

Sức khỏe: Cẩn trọng với những nơi có mỏm đá, dễ trơn trượt té ngã. 

*** Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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