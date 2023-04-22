Đồng hồ điểm 12h ngày mai 22/04, các con giáp này được Tam Hợp độ mệnh, tiền bạc từ đâu đổ ào vào túi, sự nghiệp gặp nhiều may mắn, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trọn trong tay

Công việc của bản mệnh cũng muôn phần thuận lợi, nhất là những người đang làm ăn xa quê thì càng thuận lợi hơn, đi xa về gần có quý nhân phù trợ, dọc đường gặp người tốt, nơi xa có đồng nghiệp nhiệt tình hỗ trợ. Tuổi này có con đường kiếm tiền vô cùng suôn sẻ, không cần hỏi cũng sẽ có người đến cho tiền hoặc mời hợp tác làm ăn, nên chớp lấy thời cơ để làm giàu trong thời gian vàng bạc này. Nhiều người cũng khá vất vả, nhất là những bạn làm trong ngành dịch vụ, du lịch, vận tải, sau kỳ nghỉ là thời gian các bạn nhìn lại thành quả của bản thân và tập trung đếm tiền, tính toán cho những kế hoạch trong tương lai và tự thưởng cho bản thân.

Người tuổi Thìn đón tài lộc khởi sắc từ ngày mai. Đây là giai đoạn bản mệnh phải vững tâm, lập ra các kế hoạch chi tiết, cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động để tránh phạm phải sai lầm không đáng có.

Hung tinh cản đường cũng không thể làm khó được tuổi Thìn. Bản mệnh vẫn có những quý nhân phù trợ, sớm thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Tuổi Thìn luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng. Khi có người nâng đỡ, họ càng phát triển nhanh chóng hơn.

Tuổi Thân

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Tài vận tuần nay của người tuổi Thân khá tốt đẹp, nhất là giai đoạn này. Vốn có bản tính thông minh, nhanh nhạy, con giáp tuổi Thân dễ làm những thứ đột phá và mang về hiệu quả khó lường.

Tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn, công việc làm ăn suôn sẻ, có thể sẽ gặp các bậc cao nhân chỉ dạy. Đây là lúc tuổi Thân phát huy năng lực của mình trong công việc để có được những thành tựu mới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.