Đồng hồ điểm 12 giờ 8 phút trưa ngày 2 tháng 5: Dậu đi chơi lễ cũng bạc tiền rủng rỉnh về tay, Dần nghỉ lễ va phải tình duyên tâm đầu ý hợp, con giáp này nên nạp năng lượng và bứt phá sau lễ

Thực Thần xuất hiện, tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều may mắn. Tin vui về tiền bạc khiến con giáp này trở nên lạc quan, phấn khởi và hào hứng hơn. Bản mệnh biết thế mạnh của mình nằm ở đâu nên phát huy hết sức mình, không để cơ hội vụt qua.

Thổ sinh Kim nên các mối quan hệ xung quanh con giáp này cũng trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc mà không thể tập trung vào công việc.

Người làm kinh doanh thì trong lễ này cũng sẽ giành được những thành quả to lớn. Đón đầu xu hướng, có tầm nhìn xa, bản mệnh làm được những điều mà không phải ai cũng làm được, nhờ thế mà tiền thu về đầy túi, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Tử vi tuổi Dần

Tử vi hôm 2/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay tình cảm có nhiều thay đổi đối với người độc thân.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hôm nay thuận lợi có nhiều kế hoạch mới, công việc cần chỉn chu tất cả trước khi bàn giao cho khách hàng.

Người tuổi Dần độc thân sẽ tìm được chân ái của mình trong lúc đi chơi lễ sau nhiều năm độc thân nhưng vẫn kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người tuổi Dần độc thân sẽ tìm được chân ái của mình trong lúc đi chơi lễ sau nhiều năm độc thân nhưng vẫn kiêu hãnh.

Tài lộc: Hôm nay tuổi Dần tài lộc có ít, cuối ngày có cơ hội ăn món chay cùng đồng nghiệp.

Sức khỏe: Áp lực từ công việc làm bạn mất ngủ, suy nghĩ, lo lắng quá độ.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tam Hội trợ giúp, tuổi Tý nhận được nhiều may mắn. Tinh thần lạc quan giúp bạn thoát khỏi những khó khăn, bế tắc và đạt được nhiều thành tựu mà đến chính bạn cũng không ngờ mình có thể làm được.

Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc con giáp này nên tích lũy kinh nghiệm và sau lễ nên bắt tay ngay vào thực hiện những dự định, đừng chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Công việc bắt đầu vào guồng và bạn sẽ phải đầu tư khá nhiều thời gian nếu muốn đạt được kết quả như mong muốn. Hãy cứ tự tin phát huy hết khả năng của mình.

Không chỉ trong công việc mà chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn mong đợi. Cả hai đều tôn trọng công việc của đối phương nên hết lòng ủng hộ, là hậu phương vững chắc cho người kia yên tâm công tác.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm.