Đồng hồ điểm 12 giờ 8 phút trưa ngày 2 tháng 5: Dậu đi chơi lễ cũng bạc tiền rủng rỉnh về tay, Dần nghỉ lễ va phải tình duyên tâm đầu ý hợp, con giáp này nên nạp năng lượng và bứt phá sau lễ

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 08:56

Tử vi tháng mới cho thấy, lễ này, các con giáp hầu như không phải hoạt động quá nhiều vẫn thu hoạch bội thu.

Tử vi tuổi Dậu 

Thực Thần xuất hiện, tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều may mắn. Tin vui về tiền bạc khiến con giáp này trở nên lạc quan, phấn khởi và hào hứng hơn. Bản mệnh biết thế mạnh của mình nằm ở đâu nên phát huy hết sức mình, không để cơ hội vụt qua.

Đồng hồ điểm 12 giờ 8 phút trưa ngày 2 tháng 5: Dậu đi chơi lễ cũng bạc tiền rủng rỉnh về tay, Dần nghỉ lễ va phải tình duyên tâm đầu ý hợp, con giáp này nên nạp năng lượng và bứt phá sau lễ - Ảnh 1
Thực Thần xuất hiện, tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh thì trong lễ này cũng sẽ giành được những thành quả to lớn. Đón đầu xu hướng, có tầm nhìn xa, bản mệnh làm được những điều mà không phải ai cũng làm được, nhờ thế mà tiền thu về đầy túi, ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Thổ sinh Kim nên các mối quan hệ xung quanh con giáp này cũng trở nên hài hòa, dễ chịu hơn. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc mà không thể tập trung vào công việc. 

Tử vi tuổi Dần

Tử vi hôm 2/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay tình cảm có nhiều thay đổi đối với người độc thân.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hôm nay thuận lợi có nhiều kế hoạch mới, công việc cần chỉn chu tất cả trước khi bàn giao cho khách hàng.

Đồng hồ điểm 12 giờ 8 phút trưa ngày 2 tháng 5: Dậu đi chơi lễ cũng bạc tiền rủng rỉnh về tay, Dần nghỉ lễ va phải tình duyên tâm đầu ý hợp, con giáp này nên nạp năng lượng và bứt phá sau lễ - Ảnh 2
Người tuổi Dần độc thân sẽ tìm được chân ái của mình trong lúc đi chơi lễ sau nhiều năm độc thân nhưng vẫn kiêu hãnh - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người tuổi Dần độc thân sẽ tìm được chân ái của mình trong lúc đi chơi lễ sau nhiều năm độc thân nhưng vẫn kiêu hãnh.

Tài lộc: Hôm nay tuổi Dần tài lộc có ít, cuối ngày có cơ hội ăn món chay cùng đồng nghiệp.

Sức khỏe: Áp lực từ công việc làm bạn mất ngủ, suy nghĩ, lo lắng quá độ.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Tam Hội trợ giúp, tuổi Tý nhận được nhiều may mắn. Tinh thần lạc quan giúp bạn thoát khỏi những khó khăn, bế tắc và đạt được nhiều thành tựu mà đến chính bạn cũng không ngờ mình có thể làm được. 

Đồng hồ điểm 12 giờ 8 phút trưa ngày 2 tháng 5: Dậu đi chơi lễ cũng bạc tiền rủng rỉnh về tay, Dần nghỉ lễ va phải tình duyên tâm đầu ý hợp, con giáp này nên nạp năng lượng và bứt phá sau lễ - Ảnh 3
Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lúc con giáp này nên tích lũy kinh nghiệm và sau lễ nên bắt tay ngay vào thực hiện những dự định, đừng chần chừ thêm một giây phút nào nữa. Công việc bắt đầu vào guồng và bạn sẽ phải đầu tư khá nhiều thời gian nếu muốn đạt được kết quả như mong muốn. Hãy cứ tự tin phát huy hết khả năng của mình. 

Không chỉ trong công việc mà chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc hơn mong đợi. Cả hai đều tôn trọng công việc của đối phương nên hết lòng ủng hộ, là hậu phương vững chắc cho người kia yên tâm công tác.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi thang 5 tu vi 12 con giap con giap may man ve tien bac

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to