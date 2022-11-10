Ở xởi lởi Trời cởi ra cho: 5 tuổi thiện lương hưởng lộc, dễ trúng số đổi đời, 2 năm tới dự rằng sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đối với tuổi Mão, rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trong năm 2022 trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Trong hai năm tới, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết người tuổi Dần có đầu óc linh hoạt. Họ sở hữu năng khiếu xuất sắc về nhiều mặt từ nhỏ. Bên cạnh đó, người tuổi Dần cũng có tâm hồn rất tinh tế, giỏi khám phá những điều mới mẻ. Họ cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Người tuổi Dần giữ tinh thần học tập suốt đời. Đôi lúc bản mệnh tỏ ra khá bảo thủ, không chịu lắng nghe những ý kiến góp ý từ những người khác. Bản mệnh cần bình tĩnh, suy xét về những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân.

Trong 5 năm tới, Dần được dự đoán sẽ ngày một thành công trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn với những bạn làm ăn uy tín. Không chỉ vậy, Dần còn có quý nhân phù trợ, làm đâu thắng đó, không lo chuyện tiền bạc.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết người tuổi Dậu thường là người khôn khéo, hòa đồng, biết đối nhân xử thế. Dậu cũng là con giáp giữ được mối quan hệ hữu hảo với mọi người.

Người tuổi Dậu ôn hòa, nhẹ nhàng, dễ cảm thông và hay giúp đỡ người khác. Vậy nên khi gặp khó khăn, người tuổi Dậu thường được người tốt giúp đỡ.

Trong 5 năm tới Dậu được dự báo sẽ có cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình. Lại được thêm quý nhân giúp đỡ nên Dậu sẽ gặt hái được hết thành công này tới thành công khác. Không chỉ vậy, sự nghiệp của Dậu còn phát triển theo hướng tích cực nhất.

Những người làm kinh doanh thì ngày một thịnh vượng, doanh số ngày một tăng lên. Người tuổi Dậu làm việc tận tâm tận lực, công thành danh toại, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Xem tử vi hai năm tới, thoát khỏi hạn năm cũ giúp người tuổi Mùi có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm Quý Mão 2022.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong 2 năm này, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khi bước vào 2 năm tới được dự báo có vận thế vô cùng vượng phát. Các lĩnh vực đều có thể đạt được thành tựu viên mãn. Đặc biệt, vận kim tiền trong năm 2023 của người tuổi Tỵ vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những người tuổi Tỵ sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu nên những người tuổi Tỵ tự mình kinh doanh, làm chủ sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ, công việc kinh doanh hồng phát, phát triển, không ngừng. Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn trong năm 2024.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.