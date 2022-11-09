Thần Tài chỉ định: 4 con giáp có lộc kinh doanh năm 2023, tự mình gây dựng ắt BUÔN MAY BÁN ĐẮT

Theo tử vi năm 2023 của 12 con giáp, những con giáp được nhắc tới trong danh sách dưới đây bẩm sinh có đầu óc kinh doanh, khả năng tính toán nhạy bén và rất giỏi trong việc đầu tư, quản lý tài chính.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ được nhận nhiều may mắn trời ban trong năm 2023, đặc biệt là ở phương diện tài lộc, các kế hoạch đầu tư của tuổi Tuất đều hoàn thành tốt và nhận kết quả rực rỡ hơn dự kiến ban đầu.

Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Tuất sẽ dần cảm thấy cuộc sống chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”.

Đặc biệt, nhờ được Thần Tài chiếu cố trong năm Quý Mão, chăm chỉ làm ăn buôn bán thì nhờ sức lao động và tài năng của bản thân, họ có thể trở nên giàu có. Cùng xem những con giáp có lộc kinh doanh năm 2023 đó gồm những ai?

Đây chính là cơ hội để Tuất có thể mạnh dạn triển khai các kế hoạch làm ăn buôn bán, kinh doanh ắt có lãi. Đừng chần chừ do dự mà tự đánh mất lợi thế sẵn có của mình bởi bạn chính là một trong những con giáp có lộc kinh doanh năm 2023.

Tuất vốn là con giáp thông minh, nhanh trí, luôn có hướng giải quyết trong bất kì trường hợp nào. Không những vậy, đương số lại có trực giác nhạy bén. Chính nhờ trực giác này, cùng với đôi mắt biết suy xét phán đoán, con giáp này càng dễ thành công trong làm ăn kinh doanh.

Bạn luôn hiểu rõ giá trị đồng tiền nên càng xem trọng tiền bạc. Chính vì vậy luôn chấp nhận đối mặt khó khăn vất vả. Nhờ cố gắng không ngừng, Tuất chắc chắn thành công rực rỡ trong lĩnh vực kinh doanh.

Hiểu rõ thế mạnh của mình, bản mệnh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có thể nhanh chóng gia tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân và cả gia đình. Ngay trong năm 2023, cơ hội làm giàu sẽ đến với Tuất, nếu bạn biết tận dụng thì việc kinh doanh sẽ đem tới khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi.

Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Việc làm ăn ngày càng hanh thông, gặp được đối tác đáng tin cậy để hợp tác lâu dài.

Chẳng những vậy, nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Tuất sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Tuất và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo rằng, bước năm năm Quý Mão 2023, các phương diện cuộc sống của tuổi Mùi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

Được Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Người tuổi này vốn rất hiền lành, thân thiện và biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân. Sự giàu có của bạn trong năm 2023 rất mạnh mẽ, chủ yếu là nhờ sự giúp đỡ của các quý nhân.

Năm nay, được quý nhân giúp đỡ, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật, tăng lương cũng không thành vấn đề. Tài lộc tích cực, tài lộc từng phần cũng rất hanh thông, dễ thu được của cải bất ngờ. Bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cơ hội kiếm tiền, và bạn có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền và đưa cuộc sống của họ lên một tầm cao mới.

Thời điểm này, lộc lá đổ về tay, nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán thì tiền tài của bạn sẽ càng đầy ắp hơn nữa. Nhờ vào vận khí tốt của mình, dù không cần dựa dẫm vào người khác thì bạn cũng có thể làm nên đại nghiệp.

Vốn dĩ những người cầm tinh Dê không thuộc kiểu "liều ăn nhiều" hay "đánh nhanh thắng nhanh" mà là người kỹ tính trong tất cả mọi việc. Tuổi Mùi xem khó khăn, thách thức như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên và cân nhắc kỹ trước mọi tình huống mà bản mệnh thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.

Tuy nhiên, trong công việc lẫn làm ăn kinh doanh, tuổi Mùi cũng có nhược điểm lớn là tác phong kinh doanh tương đối độc đoán chuyên quyền, không thích tiếp thu ý kiến người khác, cực kỳ bảo thủ. Cần phải sớm khắc phục khuyết điểm này nếu không muốn việc làm ăn dễ đổ bể vì rạn nứt nội bộ hoặc chỉ kiếm tiền được số tiền nhỏ, không thể phát triển lớn mạnh.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn nổi danh là con giáp chân chất, thích cuộc sống bình lặng nhưng thực chất đây là con giáp có thiên phú kinh doanh ngầm. Bản mệnh không chỉ thông minh hơn người bình thường rất nhiều mà còn có sự bền bỉ, kiên trì đáng kinh ngạc. Vậy nên dù chỉ có một mình, bạn cũng có thể dần dần xây dựng nên cơ nghiệp lớn mạnh.

Với nhiều người, việc tự mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là một việc khó khăn, thậm chí bất khả thi, thế nhưng với tuổi Sửu, đó lại là việc trong tầm tay, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc bạn có muốn bắt tay vào làm hay không.

Ngay cả khi chỉ là một nhân viên, nếu con giáp này bắt tay vào công việc tập thể nào, việc đó chắc chắn sẽ hoàn thành trước dự kiến, thành công ngoài mong đợi.

Có thể trong 12 con giáp, người tuổi Sửu không thông minh nhất nhưng bạn chăm chỉ nhất. Bạn không thích một cuộc sống tầm thường, không sợ vất nhưng cũng không phải là người đặt tiền bạc lên trên hết. Bạn coi tiền chất xúc tác để cân bằng thực lực và khả năng của bản thân nên luôn luôn làm việc chăm chỉ để tạo ra của cải vật chất và khẳng định giá trị của bản thân.

Bước sang năm 2023, bạn có nhiều cơ hội và cả thử thách, nhưng nhìn vào tổng thể, đường tài lộc khá suôn sẻ. Nhờ sự cần cù, chịu thương chịu khó, tận tâm, siêng năng, năm 2023, nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, có nhiều cơ hội về tài lộc, có được nhiều lợi ích từ việc hợp tác, tích lũy được nhiều của cải, và không còn bị tiền bạc làm phiền.

Với lợi thế này, nếu bạn quyết định tự mình kinh doanh đầu tư, được dự báo sẽ rất có lộc. Con giáp này được nhiều khách hàng tin tưởng, ủng hộ nên doanh thu tăng lên. Không những thế, bạn còn có thêm cơ hội mở rộng lĩnh vực đầu tư kinh doanh hiện tại, hứa hẹn sinh lời lớn hơn nữa.

Công việc kinh doanh thịnh vượng, phát đạt giúp người tuổi Sửu kiếm được nhiều tiền, có được cuộc sống ngày càng sung túc. Làm ăn quan trọng nhất là gặp thời, cờ đã tới tay, Sửu chỉ cần mạnh dạn phất thì không lo không đổi vận giàu sang.

Song, tuổi Sửu lại dễ mềm lòng và tin người nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến mất của, hao tài. Để làm nên nghiệp lớn, người tuổi Sửu tốt nhất chỉ nên kinh doanh một mình, tránh chung đụng, góp vốn với người xa lạ lẫn thân quen.

Tuổi Tị

Cũng là một trong những con giáp có lộc kinh doanh năm 2023, người tuổi Tị có thể phất lên nhanh chóng, một bước thành đại gia nhờ vào khả năng tính toán nhanh nhạy và cái “duyên” buôn bán của mình.

Đây là con giáp có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Nếu là một người làm công ăn lương, khi được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tị cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi.

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, những chú Rắn sẽ muốn chuyển hướng sang “tự làm tự ăn”, không muốn đi làm thuê mãi. Bạn tận dụng lợi thế, các mối quan hệ sẵn để tự gây dựng sự nghiệp. Trong năm 2023, nếu theo nghiệp kinh doanh, bạn được dự báo sẽ dễ phát tài phát lộc hơn cả.

Không thể không nói rằng bạn rất phù hợp với việc kinh doanh, khả năng kiếm tiền rất mạnh, không những rất may mắn mà thực lực cá nhân cũng không thể xem thường.

Thời vận của tuổi Tị sẽ đến trong năm 2023. Cuộc đời của bạn như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tị sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió", kiếm tiền như hái. Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể xiết.

Hơn nữa, với tính cách ôn hòa nên trong năm Quý Mão, bạn tiếp tục tạo dựng được các mối quan hệ xã hội tốt đẹp có thể giúp đem lại những nguồn thu dồi dào cho con giáp này.

Thật ra không cần làm lụng quá vất vả, chỉ cần phát huy tốt sở trường của bản thân là Tị đã có thể thu hoạch được những điều bất ngờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.