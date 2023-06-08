Nước chảy đá mòn: Cố gắng của 3 con giáp này đã lay chuyển được lòng trời Phật, chỉ trong ngày mai (9/6) trúng số độc đắc tận 2 lần, tiền chỉ vô chứ không có ra

Tâm linh - Tử vi 08/06/2023 18:51

Chúc mừng 3 con giáp này vào ngày mai (9/6) sẽ giàu sang nứt vách, như máy in tiền, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Tuổi Mão

Xem tử vi ngày 9/6/2023, cục diện Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Mão giúp vận trình ngày mới của bạn thêm rực rỡ. Con giáp này may mắn nhận tin vui cả về tình cảm và tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch ấp ủ, bạn nên tiến hành trong ngày thứ 6 để tranh thủ tận dụng cát khí. 

Nước chảy đá mòn: Cố gắng của 3 con giáp này đã lay chuyển được lòng trời Phật, chỉ trong ngày mai (9/6) trúng số độc đắc tận 2 lần, tiền chỉ vô chứ không có ra - Ảnh 1
3 con giáp này vào ngày mai sẽ đắc tài đắc lộc đắc bình an. Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Nhưng vẫn nên chi tiêu có kế hoạch nhé, không nên vung tiền bạt mạng mà nên đề phòng những khi túng thiếu cần dùng tới. 

Những ai độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại. Tình cảm của hai bạn khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 21 , 6 , 30

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 9/6/2023 hôm nay, tài lộc của tuổi Dần khá dồi dào nhưng cũng phải chi trả nhiều thứ cho sinh hoạt thường ngày nên khoản tích góp chưa thật sự nhiều. Công việc không có gì đáng ngại, bản mệnh xử lý mọi thứ đâu ra đấy, duy trì phong độ ổn định của mình.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có thể sẽ đón nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận.

Trong khi đó, các cặp đôi cũng có khoảng thời gian lý tưởng để xử lý những vấn đề và hiểu lầm trong mối quan hệ. Đừng nghe lời nói ra nói vào của người khác mà tự phá hỏng tình yêu của mình, hãy lắng nghe điều trái tim mách bảo và tin tưởng vào đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 8 , 24 , 72

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra thuận lợi. Người tuổi này được đánh giá cao bởi những ý tưởng mới lạ, độc đáo. Song, việc đó có thể đưa vào thực hiện hay không còn phụ thuộc vào năng lực và vận may bản thân. 

Nước chảy đá mòn: Cố gắng của 3 con giáp này đã lay chuyển được lòng trời Phật, chỉ trong ngày mai (9/6) trúng số độc đắc tận 2 lần, tiền chỉ vô chứ không có ra - Ảnh 2
3 con giáp này vào ngày mai sẽ vạn sự như ý, muốn nghèo cũng không được. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Con giáp này có thể làm chủ được nguồn thu nhập, đồng thời còn biết cách cân đối việc chi tiêu nên việc hao hụt tài chính đối với bạn hiếm khi xảy ra. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà, êm ấm. Ngũ hành Tương sinh phù trợ giúp cho bạn duy trì tốt các mối quan hệ với người trong nhà. Niềm vui được nhân rộng khi có sự đồng điệu trong cảm xúc, lý tưởng sống. 

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Con số may mắn : 31 , 62 , 13

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

3 con giáp có VẬN MAY TỘT ĐỈNH vào 9h55 ngày mai (9/6), đụng đâu giàu đó, làm 1 lãi 1 TỶ, Thần Tài chỉ rõ sẽ 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC

3 con giáp có VẬN MAY TỘT ĐỈNH vào 9h55 ngày mai (9/6), đụng đâu giàu đó, làm 1 lãi 1 TỶ, Thần Tài chỉ rõ sẽ 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC

3 con giáp được đà vượng phát trong ngày mai (9/8/2023), Thần Tài chỉ rõ là sẽ giàu, từ nghèo khó thành đại gia một vùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp 9/6 tử vi ngày 9/6/2023 Tử vi 9/6 Tử vi ngày mai Tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Lẻn vào khách sạn, người phụ nữ lấy trộm túi xách của nhân viên đang ngủ gật

Video 56 phút trước
Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Chỉ vì con không chịu ngủ, tôi ôm con ra ban công và phát hiện bí mật chồng che giấu

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 3 giờ 7 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

2 ngày cuối tuần (26 - 27/9), 3 con giáp được Quý Nhân che chở, phước đức sâu như biển cả, công danh xán lạn, cuộc đời giàu sang

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Từ nay đến ngày 15 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, cầu được ước thấy, hô vàng gọi bạc, ngồi mát hưởng Phước

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy