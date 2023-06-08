Xem tử vi ngày 9/6/2023, cục diện Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Mão giúp vận trình ngày mới của bạn thêm rực rỡ. Con giáp này may mắn nhận tin vui cả về tình cảm và tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch ấp ủ, bạn nên tiến hành trong ngày thứ 6 để tranh thủ tận dụng cát khí.

Những ai độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại. Tình cảm của hai bạn khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ.

Về tài chính, dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng có chút lộc lá về tay, tiền tiêu rủng rỉnh không lo thiếu thốn. Nhưng vẫn nên chi tiêu có kế hoạch nhé, không nên vung tiền bạt mạng mà nên đề phòng những khi túng thiếu cần dùng tới.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 21 , 6 , 30

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 9/6/2023 hôm nay, tài lộc của tuổi Dần khá dồi dào nhưng cũng phải chi trả nhiều thứ cho sinh hoạt thường ngày nên khoản tích góp chưa thật sự nhiều. Công việc không có gì đáng ngại, bản mệnh xử lý mọi thứ đâu ra đấy, duy trì phong độ ổn định của mình.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này có thể sẽ đón nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội mở rộng mối quan hệ, làm quen với nhiều đối tượng ưng ý, nhân duyên đến khá bất ngờ, bản mệnh nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận.

Trong khi đó, các cặp đôi cũng có khoảng thời gian lý tưởng để xử lý những vấn đề và hiểu lầm trong mối quan hệ. Đừng nghe lời nói ra nói vào của người khác mà tự phá hỏng tình yêu của mình, hãy lắng nghe điều trái tim mách bảo và tin tưởng vào đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Con số may mắn : 8 , 24 , 72

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra thuận lợi. Người tuổi này được đánh giá cao bởi những ý tưởng mới lạ, độc đáo. Song, việc đó có thể đưa vào thực hiện hay không còn phụ thuộc vào năng lực và vận may bản thân.

3 con giáp này vào ngày mai sẽ vạn sự như ý, muốn nghèo cũng không được. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Con giáp này có thể làm chủ được nguồn thu nhập, đồng thời còn biết cách cân đối việc chi tiêu nên việc hao hụt tài chính đối với bạn hiếm khi xảy ra.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà, êm ấm. Ngũ hành Tương sinh phù trợ giúp cho bạn duy trì tốt các mối quan hệ với người trong nhà. Niềm vui được nhân rộng khi có sự đồng điệu trong cảm xúc, lý tưởng sống.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Con số may mắn : 31 , 62 , 13

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!