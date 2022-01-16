Nửa cuối tháng 1/2022, top 3 con giáp chiếm lĩnh vận may trong thiên hạ, làm ăn thông thuận, tiền bạc dồi dào, ngày càng phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 16/01/2022 08:30

Trong nửa cuối tháng 1/2022, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, vận trình hanh thông, nhanh chóng đạt được những thành công vang dội.

Tuổi Mão

Nửa cuối tháng 1/2022, người tuổi Mão tài lộc thịnh vượng, khí vận hanh thông. Những nỗ lực cống hiến cho công việc của con giáp đã được đền đáp bạn gặt hái được nhiều thành quả giá trị. Những vấn đề rắc rối tưởng chừng không thể tháo gỡ trước kia cũng sẽ tự khắc được xử lý. Mão tận hưởng những điều ngọt ngào và hứng khởi chờ đợi phía trước.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người tuổi Mùi sẽ cực kỳ bận rộn tham gia các hoạt động xã hội trong năm nay mà đối với những người độc thân, đây là việc tốt để tìm kiếm tình yêu.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong nửa cuối tháng 1/2022 vận trình phát đạt, liên tục gặp may. Nhờ có quý nhân phù trợ nên con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành công. Các cơ hội thăng tiến hay mở rộng tiền đồ đều trải dài trước mắt Thân. Đặc biệt, nếu là phụ nữ, mọi việc lại càng hanh thông, cơ hội được đề bạt lên chức là điều hiển nhiên.

Trong chuyện tình cảm, Thân sẽ có cơ hội gặp tình yêu của đời mình. Dù đôi bên từng gặp rắc rối trong vấn đề tình cảm nhưng cả hai vẫn có thể sẽ bắt đầu mối quan hệ mới, nhiều niềm hạnh phúc hơn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ liên tiếp gặp may, vận trình xuôi thuận trong nửa cuối tháng 1/2022. Vốn tính nhanh nhạy, con giáp bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Tỵ gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Tỵ trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa.

Con giáp liên tục gặp may mắn về gia đình. Những mâu thuẫn lúc trước được tháo gỡ, mối quan hệ giữa bạn và người thân ngày càng bền chặt. Nhìn chung, thời vận sắp tới của Tỵ không có gì đáng ngại.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, thanh thảo.

Trong tuần thứ 3 của tháng 1/2022, 3 con giáp được trời ban phước nên làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận, vận may quấn thân, tiền tài dư dả

Trong tuần thứ 3 của tháng 1/2022, 3 con giáp được trời ban phước nên làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận, vận may quấn thân, tiền tài dư dả

Trong tuần thứ 3 của tháng 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào, có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi nửa cuối tháng 1 Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 55 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 28 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’