Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 15/1/2022, vận trình ảm đạm, 3 con giáp gặp nhiều điều xui, tiểu nhân đeo bám, tiền tài tuột dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 14/01/2022 16:30

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 15/1/2022, 3 con giáp xui xẻo làm ăn thua lỗ, tiền bạc thâm hụt. Bản mệnh nên cẩn thận tiểu nhân đeo bám, dễ vướng thị phi.

Tuổi Ngọ

Vào thứ Bảy, người tuổi Ngọ vận xui phủ đầy, bị Hung Tinh chiếu mệnh. Dù đã cố gắng hết sức nhưng vì con giáp xui xẻo này đã có những quyết định không đúng đắn từ trước đó nên giờ phải gánh chịu hậu quả không mấy dễ chịu. Nhiều khả năng, công việc làm ăn sẽ có nhiều trục trặc nên con giáp phải bắt đầu ở vạch xuất phát một lần nữa. 

Tài chính của con giáp cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, thậm chí còn có nguy cơ lâm vào túng thiếu, nợ nần. Những gì con giáp xui xẻo này có thể làm hiện tại là tiếp tục cố gắng. Có thể thành công còn ở rất xa, nhưng chỉ cần Ngọ không ngại gian khổ thì nhất định trời sẽ không phụ lòng người.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi mùi bước vào ngày cuối tuần với nhiều điều xui khó tránh khỏi. Con giáp vướng họa tiểu nhân quấy phá. Có thể, một ai đó đang ghen ghét với sự thành công và hạnh phúc gia đình bạn nên cố tìm cách ám hại. Vì vậy, con giáp nên chú ý không để bản thân vây vào thị phi không đáng có.

Ngoài ra, bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên vội tin theo những lời đồn thổi, tự đưa mình vào bẫy của người khác. Đường tài lộc trong ngày không có dấu hiệu tăng tiến, bản mệnh nên thận trọng với những quyết định liên quan tới tiền bạc, hạn chế chi tiêu ở mức tối đa.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đang gặp khó khăn trong việc truyền đạt thông tin đến người đối diện dù bạn có chuẩn bị kỹ trước đó. Sự căng thẳng cộng thêm vận xui đeo bám rất dễ biến con giáp thành trò cười trước mặt nhiều người. Vì thế, nếu có buổi hẹn thuyết trình hoặc họp với khách hàng, tốt hơn hết bạn nên dời lại để tránh vụt mất cơ hội tốt. 

Con giáp rất dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp trong ngày thứ Bảy. Lời khuyên của con giáp là nên bình tĩnh và bỏ ngoài tay những lời dèm pha chỉ làm cho tâm trạng của bạn trong ngày đi xuống.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

 Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân phúc khí tràn trề, làm gì cũng thuận lợi, Mùi gặp họa tiểu nhân, tài lộc đứt đoạn

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân phúc khí tràn trề, làm gì cũng thuận lợi, Mùi gặp họa tiểu nhân, tài lộc đứt đoạn

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Thìn - Thân gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi. Trong khi đó, Mùi bị tiểu nhân đeo bám, đường tài lộc gặp nhiều trục trặc.

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