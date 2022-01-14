Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của 12 con giáp: Thìn - Thân phúc khí tràn trề, làm gì cũng thuận lợi, Mùi gặp họa tiểu nhân, tài lộc đứt đoạn

Vận khí của người tuổi Tý đến thứ Bảy sẽ bị đứt đoạn, may mắn trước giờ đều như tan biến hết. Vạn sự như đều muốn chống lại ý Tý, áp lực công việc cũng ngày càng đè nặng trên đôi vai. Kèm theo đó là các yếu tố ngoại cảnh tác động vào bản mệnh, khiến bao nhiêu ước mơ, hoài bảo phải tạm hoãn lại. Có thể nói rằng ở thời điểm này, Tý chỉ nên ở yên một chỗ, chờ đợi tà khí tan biến và đón chờ những thay đổi tiếp theo của vận mệnh.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi dự đoán, vào thứ Bảy tới, người tuổi Dần mở mắt ra đã nhìn thấy tiền, may mắn an lành phủ đầy số mệnh. Công việc của Dận được quý nhân giúp đỡ, nên thăng tiến không ngừng, thu nhập tăng lên đáng kể. Thắng lợi liên tiếp, Dần được dịp thể hiện bản thân trước mặt cấp trên, thời gian tới có khả năng được đề bạt cho những vị trí cao với số lương thuộc hàng khủng. Nhìn chung, cuộc sống hiện tại khiến Dần rát thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Vận trình sự nghiệp vào thứ Bảy của tuổi Sửu có nhiều bất an. Tuổi Sửu làm việc mà không chuyên tâm, có sự lo lắng vô hình Nhiều sự cố, sai lầm liên tiếp xảy ra làm bản mệnh mệt mỏi, mất tự tin. Con giáp mất dần sự tín nhiệm của cấp trên và có nguy cơ bị thay thế. Thời vận ảm đạm, con giáp cần nhanh chóng lấy lại phong độ, ứng phó với giông bão phía trước. “Trời không phụ lòng người”, nếu con giáp thật sự cố gắng, nhất định sẽ nhật được “quả ngọt” xứng đáng.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Mão

Vào thứ Bảy, vận tài lộc của người tuổi Mão thăng tiến vô cùng, gặp nhiều hỷ sự. Các khoản đầu tư của con giáp đã bắt đầu sinh lời mang đến cho Mão nguồn tiền to lớn. Mão có thể suy nghĩ đến việc tiếp tục tái đầu tư hay chuyển hẳn sang một lĩnh vực mới thì đều thành công vang dội. Mão còn là con giáp mang tài lộc đến cho những người xung quanh, chuyện gì có con giáp này giúp sức đều tiến hành thuận lợi. Mão được mọi người yêu quý và sẵn sàng giúp lại khi con giáp khó khăn.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Thìn

Trong thứ Bảy, người tuổi Thìn vận mệnh khai thông, phúc khí bao phủ. Đây có thể xem là một ngày tuyệt vời cho các công việc thiết thực, bởi vì thông qua đó, con giáp có thể giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong công việc. Đáng chú ý, vận đào hoa đang đến rất gần với người tuổi Thìn. Những người độc thân khả năng cao sẽ tìm được chân ái đích thực. Hỷ sự kéo đến tận nhà.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Tỵ

Nhiều dấu hiệu cho thấy người tuổi Tỵ nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh gây mất lòng người xung quanh. Con giáp có ý tốt nhưng cách ăn nói chẳng hề kiêng dè sẽ giết chết bạn. Việc xoáy sâu vào lỗi lầm của người khác một cách gay gắt vừa làm tổn thương đối phương vừa khiến ấn tượng của con giáp trong mắt mọi người ngày một xấu đi. Con giáp hãy uyển chuyển trong cách dùng từ để tránh những hiểu lầm không đáng có. Ngoài ra, sức khỏe tụt dốc, Tỵ nên chủ ý ăn uống hợp ly hơn.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ bị Hung Tinh chiếu mệnh, cả tiền tài và sự nghiệp đều lâm nguy. Dù đã cố gắng hết sức nhưng vì con giáp xui đã có những quyết định không đúng đắn nên giờ phải bắt đầu công việc một lần nữa ở vạch xuất phát. Tài chính của con giáp cũng bị ảnh hưởng trầm trọng, thậm chí còn có nguy cơ lâm vào túng thiếu, nợ nần. Những gì con giáp có thể làm hiện tại là tiếp tục cố gắng. Có thể thành công còn ở rất xa, nhưng chỉ cần Ngọ không ngại gian khổ thì nhất định trời sẽ không phụ lòng người.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi khả năng cao là sẽ đối diện với họa tiểu nhân quấy phá. Có người ghen ghét với sự thành công và hạnh phúc gia đình bạn nên cố tìm cách ám hại. Vì vậy, con giáp nên chú ý không để bản thân vây vào thị phi không đáng có. Ngoài ra, bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên vội tin theo những lời đồn thổi, tự đưa mình vào bẫy của người khác.

Đường tài lộc trong ngày của con giáp này không có dấu hiệu tăng tiến. Bản mệnh nên thận trọng với những quyết định liên quan tới tiền bạc, hạn chế chi tiêu ở mức tối da.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Thân

Bước sang ngày mới, người tuổi Thân vận trình lên hương, tiền tài vượng phát. Con giáp chứng minh được năng lực của bản thân và được những người xung quanh ngưỡng mộ, tài vận cũng vì thế mà trở nên xuôi thuận. Tuy chưa thể trở thành đại gia tiền tỷ nhưng bản mệnh vẫn có cuộc sống sung túc, phủ phê.

Vận tình cảm của Thân trong thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp còn độc thân có thể gặp được nửa kia hợp ý.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Dậu

Tình hình tài chính của người tuổi Dậu ổn định trong ngày thứ Bảy. Dù công việc hiện tại của bạn có mức lương cao hay thấp thì chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý sẽ không sợ không có của ăn của để. Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá yên bình. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Tuất

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tuất nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh mang vạ vào thân. Con giáp quá thẳng thắn nên thường làm thương tổn cho người đối diện cho dù bạn chỉ muốn tốt cho họ. Tuy nhiên, tiểu nhân có thể sẽ luôn ở bên rình rập để hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, khi làm việc, bạn cũng nên tập trung cao độ, tránh xảy ra sai sót không đáng có.

Đường tài lộc của Tuất có nhiều dấu hiệu u tối. Bạn nên hạn chế chi tiêu để không lâm vào thiếu hụt, nợ nần.

Tử vi thứ Bảy ngày 15/1/2022 của tuổi Hợi

Vào thứ Bảy, người tuổi Hợi đang gặp khó khăn trong việc truyền đạt thông tin đến người đối diện dù bạn có chuẩn bị kỹ trước đó. Vì thế, nếu có buổi hẹn thuyết trình hoặc họp với khách hàng, tốt hơn hết bạn nên dời lại để tránh vụt mất cơ hội tốt.

Con giáp cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình, công việc quan trọng nhưng nếu không có được một cơ thể khỏe mạnh.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.