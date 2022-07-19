Nổi tiếng là chúa tể thị phi, các con giáp nào luôn là 'bà hoàng nhiều chuyện' trong mắt thiên hạ?

Người tuổi Dần lúc nào cũng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, là ông vua bà hoàng với phong thái hơn người. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng như ta nghĩ. Thử Truy tìm lí do khiến bạn vướng vào thị phi công sở nhé.

Mặc dù cố gắng tỏ ra mình cao sang quyền quý nhưng e rằng khí chất quý tộc vương giả còn lâu mới chạm đến người tuổi Dần. Họ thực ra khá ích kỉ và hẹp hòi, chỉ cần người khác làm gì trái với ý mình là sẵn sàng bùng nổ như ngọn lửa, nổi trận lôi đình, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Tính tình nông nổi bốc đồng như thế khiến cho những chú Hổ chỉ biết đến cảm nhận của bản thân mình mà không hề coi trọng gì cảm xúc của người khác. Họ nói ra nhiều lời lẽ làm tổn thương người khác, cũng tự cuốn mình vào giữa vòng xoáy thị phi.

Tuổi Dậu

Bước sang tháng mới, tử vi nói rằng người tuổi Dậu cần khôn ngoan hơn trong cách nhìn người. Cụ thể, có người bên cạnh bản mệnh luôn tỏ ra đáng tin cậy nhưng thực chất họ chỉ ở đó để lợi dụng mà thôi.

Trong công việc, những chú Gà cần khéo léo hơn trong lời ăn tiếng nói. Không ai tránh được những lúc gặp khó khăn song phàn nàn 5 lần 7 lượt với các đồng nghiệp khác không phải là cách hay vì tuổi Dậu sẽ không biết được, những lời nói đó của mình sẽ đến tai ai. Đừng dễ dàng coi tất cả đồng nghiệp là bạn bè thân thiết.

Về tiền bạc, tháng mới này không phải là khoảng thời gian thuận lợi với người tuổi Dậu. Bản mệnh có hiểu biết nhưng lại thiếu năng lực hành động nên đã để lỡ thời cơ thích hợp nhất.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thích kết bạn, mở rộng mối quan hệ của mình, nhưng tiếc thay hầu hết bạn bè của họ lại chẳng hề mang đến suy nghĩ tích cực lạc quan cho con giáp này.

Nói một cách chính xác hơn thì là tuổi Thân còn dại lắm, chẳng biết chọn bạn mà chơi, toàn chơi với những kẻ đáng gọi là “bè” hơn là “bạn. Cũng chính bởi chơi với những kẻ như vậy, con giáp này thường hay làm những chuyện mạo hiểm, chẳng giống ai. “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” có lẽ cực kì đúng với con giáp này.

Người thân của họ thường phải chạy theo lo cho họ, xử lý những đống hỗn độn mà họ để lại phía sau. Với con giáp thị phi này, người thân của họ chỉ còn cách chờ đợi đến bao giờ họ trưởng thành hơn, chín chắn hơn thì mới có thể giảm bớt nỗi lo.

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