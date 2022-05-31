Những ông chồng đỉnh nhất trong việc cất giấu quỹ đen, các chị em đừng vội tin vào sự ngây thơ của những con giáp này

Tâm linh - Tử vi 31/05/2022 05:42

Các bà vợ thường bị chồng tuổi Sửu làm cho tin tưởng quá mức, nhưng đừng thương hại họ, thực tế đàn ông tuổi Sửu có "quỹ đen" khủng đủ để họ làm mọi điều mình muốn.

Quán quân: TÝ

Đàn ông tuổi Tý giỏi giao tiếp xã hội nhất trong 12 con giáp, họ khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh. Để phục vụ cho lợi ích của bản thân, khiến người khác vui lòng và vì “lời nói chẳng mất tiền mua” nên tuổi Tý chẳng nghĩ ngợi gì mà sẵn sàng trao đi những lời khen ngợi, cho dù điều đó có trái với sự thật đến mức độ nào đi nữa. Những lời nói dối này được che đậy bằng hàng loạt lời nói dối khác, có những lúc họ lên được hẳn một “kế hoạch” cho mình.

Đôi khi chỉ vì lời nói mà họ vướng phải những rắc rối không hề nhỏ. Hơn nữa vì đã quen “nịnh nọt” như vậy nên nếu trong công việc hay đời sống gặp phải vấn đề mà lời nói không giải quyết được, tuổi Tý cũng chẳng biết phải làm sao.Những người cầm tinh con chuột lại khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh nhất trong 12 con giáp. Vì vậy, những lời nói dối của họ được che đậy bằng hàng loạt lời nói dối khác, có những lúc họ lên được hẳn một “kế hoạch” cho mình.

Trong hôn nhân, đàn ông tuổi Tý thường có quỹ đen dấu vợ để thực hiện mục đích thiếu trong sáng, chị em nên kiểm tra kỹ xem chồng có mối quan hệ ngoài luồng nào không nhé.

Những ông chồng đỉnh nhất trong việc cất giấu quỹ đen, các chị em đừng vội tin vào sự ngây thơ của những con giáp này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Á quân: SỬU

Sửu có vẻ ngoài thật thà, vợ nói gì nghe đó nhưng thực tế bên trong lại giấu giếm khá nhiều điều bí mật. Họ luôn thủ sẵn cho mình những nguồn quỹ đen để không phụ thuộc tài chính vào vợ. Ở nhà Sửu là người chồng, người cha có trách nhiệm, thương vợ chiều con.

Nhưng bên ngoài, Sửa lại gặp gỡ và giao tiếp với rất nhiều người, thậm chí qua lại với nhiều cô gái khác. Những chuyện này Sửu luôn che đậy rất kỹ, không bao giờ để vợ biết. Vì vậy, những cô vợ có chồng tuổi Sửu nên thận trọng, quan sát những cử chỉ của chồng để biết thêm về đời sống cá nhân của anh ấy như thế nào. Đừng quá tin tưởng vào chồng mà bị cắm sừng đau đớn.

Quý quân: Dậu

Người tuổi Dậu rất thích chạy theo trào lưu và ý thức về cái lợi của bản thân cực kỳ lớn. Họ thích giao tiếp xã hội và cũng thực sự rất giỏi trong việc này. Với mỗi người khác nhau, người tuổi Dậu lại có thái độ và cách đối xử khác nhau. Họ nắm bắt được tâm lý người đối diện đồng thời có sức mạnh khiến người kia phải thật lòng đối đãi. Vì muốn đạt mục đích, người tuổi Dậu rất dễ dàng nói dối, “dựng” những câu chuyện hết sức thú vị và đánh vào lòng người. Sự vui vẻ ở họ còn khiến lời nói trở nên gần gũi, đáng tin cậy.

Chính vì giỏi dối trá nên họ cũng nhiều khi không thật lòng với vợ con, các bà vợ nên cẩn trọng kẻo bị chồng lừa dối.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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